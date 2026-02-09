Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

Гуменник столкнулся с проблемой на пути в Олимпийскую деревню

Гуменник задержался по пути в Олимпийскую деревню из-за проблемы с автобусом
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник не смог вовремя добраться до Олимпийской деревни из-за поломки автобуса. Об этом спортсмен сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Инцидент, о котором идет речь, произошел после тренировки россиянина перед короткой программой на Олимпиаде. Одиночники представят короткую программу 10 февраля. Гуменник будет выступать под первым номером.

«Автобус застрял. До отеля не доехали», — сказал фигурист.

Позже он опубликовал новое видеообращение, в котором заявил, что прибыл в Олимпийскую деревню.

7 февраля сообщалось, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7-го числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.

Ранее фанаты в свитерах с надписью «СССР» поддержали российскую конькобежку на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!