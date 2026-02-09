Гуменник столкнулся с проблемой на пути в Олимпийскую деревню

Гуменник задержался по пути в Олимпийскую деревню из-за проблемы с автобусом

Российский фигурист Петр Гуменник не смог вовремя добраться до Олимпийской деревни из-за поломки автобуса. Об этом спортсмен сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Инцидент, о котором идет речь, произошел после тренировки россиянина перед короткой программой на Олимпиаде. Одиночники представят короткую программу 10 февраля. Гуменник будет выступать под первым номером.

«Автобус застрял. До отеля не доехали», — сказал фигурист.

Позже он опубликовал новое видеообращение, в котором заявил, что прибыл в Олимпийскую деревню.

7 февраля сообщалось, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7-го числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.

