Подпольщик рассказал об ударе по авиабазе в Киевской области

Подпольщик Лебедев: ЗРК Patriot и самолеты уничтожены ударом по базе под Киевом
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Переносной зенитный ракетный комплекс Patriot, два военных самолета и пункт подготовки пилотов уничтожены в результате удара по военной авиабазе в городе Васильков Киевской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в районе авиабазы после ударов произошли мощные взрывы, после чего возник крупный очаг пожара.

Лебедев уточнил, что авиабаза в Василькове является одной из ключевых военных авиационных узлов в центральной части Украины, на которой готовят и переобучают пилотов, в том числе под западные самолеты, также там рассредоточена авиация.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли точечные удары по аэродрому в городе Васильков. Из публикации следует, что российские военные в ходе атаки применили оперативно-тактические квазибаллистические ракеты 9М723-1 «Искандер-М». Всего было зафиксировано не менее девяти ударов, после которых происходили вторичные детонации с последующим возгоранием.

Ранее удар по истребителю F-16 в Полтавской области Украины попал на видео.
 
