«Каптагон» и видеоигры: как Башар Асад проводил последние дни перед свержением

Башар Асад в последние годы своего правления устранился от управления Сирией и проводил большую часть времени, играя в видеоигры на телефоне. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на бывших офицеров охраны и членов его окружения. По их словам, экс-президент игнорировал звонки иностранных лидеров, желавших спасти режим, и полагался на непрофессиональных советников. Также издание утверждает, что он лично обогащался за счет производства наркотиков. В конце 2024 года Асад бежал из страны и получил убежище в России.

В последние годы своего режима экс-президент Сирии Башар Асад устранился от управления страной и был «одержим видеоиграми». Об этом пишет американское издание The Atlantic со ссылкой на бывших офицеров, служивших в дворце Асада в Дамаске, и других членов его окружения.

Приближенные бывшего сирийского лидера сообщили изданию, что Асад не отвечал на звонки министров иностранных дел стран региона, которые хотели предотвратить падение его режима и пытались предложить различные сделки.

«Ни одна из стран региона не хотела падения Асада, и несколько из них предложили ему спасательный круг. Если бы он воспользовался этим, то почти наверняка сидел бы сейчас во дворце», — пишет издание.

Как отмечает The Atlantic, ситуация в регионе усугубилась после начала палестино-израильского конфликта в 2023 году, однако Асад не вникал в геополитическую обстановку и фактически устранился от принятия государственных решений.

«Асад проводил большую часть времени, играя в Candy Crush и другие видеоигры на своем телефоне», — приводит The Atlantic слова одного из членов окружения бывшего сирийского лидера.

По словам источников журнала, сирийский экс-президент отстранил от дел опытных советников, которые помогали еще его отцу, и полагался на молодых сторонников, которые зачастую имели сомнительный опыт и компетенции. Так, в качестве примера негативного влияния источники Atlantic приводят экс-журналистку канала Al Jazeera Луну аль-Шибл, которая якобы «была любовницей» Асада и под влиянием которой он принимал губительные для своего режима решения.

В публикации также отмечается, что на фоне колоссальной инфляции и роста бедности населения Асад вместо попыток как-то повлиять на ситуацию все внимание уделял личному обогащению за счет нелегального производства наркотического препарата «Каптагон» — распространенного на Ближнем Востоке стимулятора. По утверждению The Atlantic, производство и контрабанду сирийского «Каптагона» курировал брат экс-президента Махер Асад.

Источники рассказали изданию, что Асад до последнего убеждал окружение, что вооруженные силы с юга страны защитят столицу от наступления повстанцев, несмотря на то, что это было невозможно.

Бегство в Россию

В конце 2024 года в Сирии оппозиционные вооруженные группировки начали масштабное наступление на позиции правительственных сил. После того, как они вошли в Дамаск, Башар Асад покинул страну и выехал в Россию, где ему было предоставлено убежище. В МИД РФ подтверждали, что Асад находится на территории России и ему ничто не угрожает.

Как писало агентство Reuters, перед бегством из Сирии бывший президент успел вывезти около $500 тыс. наличными, а также ценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретными данными. Для этого, по данным агентства, был использован арендованный бизнес-джет Embraer.

Осенью прошлого года немецкая газета Die Zeit сообщала, что Асад вместе с семьей проживает в одном из комплексов «Москва-Сити» и много времени проводит за онлайн-играми.

Кроме того, Асад часто он бывает в загородном доме в Подмосковье, и в целом, утверждает источник Die Zeit, семья экс-президента Сирии «свободно передвигается по Москве» в сопровождении телохранителей. Младший брат Асада Махер живет в отеле Four Seasons, а жена Асма «чувствует себя очень плохо» из-за якобы обнаруженной у нее лейкемии.