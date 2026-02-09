Размер шрифта
Вербовка в Польше и маршрут: ФСБ раскрыла детали покушения на генерала Алексеева

ФСБ: соучастник покушения на генерала оказался сторонником ФБК
Минобороны РФ

Соучастник покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира АлексееваВиктор Васин — является сторонником запрещенного в России Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ в комментарии РИА Новости.

В ведомстве заявили, что в вербовке исполнителя покушения при содействии спецслужб Польши был задействован его сын, являющийся гражданином этой страны. Как уточнили в ФСБ, исполнитель прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве.

По данным спецслужбы, в августе 2025 года в Тернополе исполнитель был завербован сотрудником СБУ. После этого его перебросили на территорию России по маршруту Киев — КишиневТбилисиМосква.

Также установлено, что пособница покушения арендовала квартиру в том же доме, где впоследствии было совершено преступление, и передала исполнителю электронный ключ для доступа в здание.

В ФСБ сообщили, что в день покушения исполнитель дождался появления генерала на лифтовой площадке и произвел четыре выстрела. Кроме того, по данным ведомства, подозреваемый в стрельбе Любомир Корба вел наблюдение за высокопоставленными военнослужащими Вооруженных сил России, получая за это ежемесячное вознаграждение в криптовалюте.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию Корбу. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве избрали меру пресечения исполнителю теракта против генерала Алексеева.
 
