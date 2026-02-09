Вооруженные силы Украины (ВСУ) в конце концов окажутся в безвыходной ситуации, а Киеву придется подписать соглашение с Москвой. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он затруднился представить сделку, которая удовлетворит все стороны конфликта. Единственная надежда состоит в том, что ситуация на Украине ухудшится до такой степени, что у нее не останется выбора, и она заключит соглашение с Россией о «холодном мире», сказал профессор. По его словам, «это единственно возможный исход».

Сегодня ни для кого не секрет, что Россия победит в конфликте, весь вопрос в сроках, подчеркнул эксперт. Миршаймер заявил, что «русские могут просто разрушить всю Украину», а у ВСУ не хватает ресурсов для удержания фронта.

«Соответственно, армия Украины в отчаянном положении, а российская армия на самом деле в довольно хорошей форме. Так что украинцы явно проигрывают в этом конфликте. И единственный интересный вопрос на сегодня, как долго они будут продолжать сражаться», — сказал он.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что заявления Соединенных Штатов о намерении урегулировать конфликт на Украине к лету запускают обратный отсчет до фиксации военной победы России на поле боя. По его словам, Москве незачем идти на уступки, потому что она добилась ожидаемого результата. На Западе осознали, что не могут победить в конфликте, а поражения избежать уже невозможно.

Ранее в Раде не захотели вести переговоры с Россией в текущих условиях.