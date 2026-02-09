Министр обороны Украины попросит у Европы дополнительные комплексы ПВО

Министр обороны Украины Михаил Федоров примет участие в заседании Совета Европейского союза по иностранным делам 11 февраля, где будет просить для Киева дополнительные комплексы противовоздушной обороны, включая Patriot и NASAMS. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейского чиновника.

Кроме того, в этот же день в Брюсселе состоится встреча глав минобороны стран — членов Евросоюза.

Федоров должен присутствовать на заседании и проинформировать европейских коллег о «наиболее насущных» потребностях Украины, говорится в публикации. По словам собеседника издания, на встрече также будет обсуждаться сотрудничество в области оборонных инноваций.

До этого начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии, полковник Юрий Игнат заявил, что ВСУ испытывают нехватку ракет для средств противовоздушной обороны. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз обращал внимание партнеров, что иногда некоторые комплексы стоят пустые, а следующую атаку надо чем-то отражать.

