Киба обнимается с сыном Дубцовой после расставания с Лепсом

Экс-невеста Лепса Киба обнималась с сыном Дубцовой на своем 20-летии

Экс‑невеста Григория Лепса Аврора Киба спровоцировала слухи о романе с сыном Ирины Дубцовой Артемом. Об этом сообщает «Блокнот Старс» в своем Telegram-канале.

В качестве доказательств к публикации прилагается видео, снятое Дубцовым на 20-летии Кибы. Девушка смотрит в камеру, обнимая 19-летнего сына российской артистки.

Накануне Киба оказалась в центре внимания на фоне своего дня рождения, где ведущей была Ксения Собчак, а свои хиты исполнили Севиль и Александр Ревва. Среди гостей также были замечены: Джиган, Наталья Рудова и Наталья Бардо.

Издание Woman.ru в Telegram заявляет, что, по неподтвержденным данным, организация торжества обошлась примерно в 20 млн рублей. Бывший жених Григорий Лепс, несмотря на официальное расставание, прислал имениннице «скромный» букет.

5 февраля СМИ выяснили, что Киба и Лепс расстались еще в декабре 2025 года. Инсайдер рассказывал kp.ru, что на предпраздничных зимних мероприятиях Киба уже «флиртовала» с другими мужчинами, среди которых миллионер Влад Дубровский. Однако их общение не переросло в нечто большее.

Ранее стало известно, что Долина прописалась в старой «хрущевке» после потери элитного жилья.
 
