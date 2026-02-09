Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Губернатор Гладков рассказал о восстановлении подачи тепла в Белгороде

Губернатор Гладков: подача тепла в домах Белгорода восстановлена после атак ВСУ
Stringer/Reuters

В домах Белгорода восстановлена подача тепла после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Героические усилия наших энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена», — сказал он.

7 февраля Белгород дважды подвергся ракетному обстрелу. После второй атаки в городе произошел частичный блэкаут. ВСУ нанесли удар, предположительно, с помощью американской установки РСЗО HIMARS. Вечером электричество пропало на Харгоре, Крейде, центре Белгорода и части одноименного округа.

После ракетных обстрелов Гладков заявил, что ситуация в Белгороде остается «крайне сложной». Губернатор назвал ее «очередным испытанием» и рассказал, что в регион прибыли дополнительные специалисты. Вскоре он сообщил о восстановлении газоснабжения, однако проблемы с отоплением оставались нерешенными.

Ранее губернатор Гладков попал под ракетный обстрел в Белгороде.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!