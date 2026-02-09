Губернатор Гладков рассказал о восстановлении подачи тепла в Белгороде

В домах Белгорода восстановлена подача тепла после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Героические усилия наших энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена», — сказал он.

7 февраля Белгород дважды подвергся ракетному обстрелу. После второй атаки в городе произошел частичный блэкаут. ВСУ нанесли удар, предположительно, с помощью американской установки РСЗО HIMARS. Вечером электричество пропало на Харгоре, Крейде, центре Белгорода и части одноименного округа.

После ракетных обстрелов Гладков заявил, что ситуация в Белгороде остается «крайне сложной». Губернатор назвал ее «очередным испытанием» и рассказал, что в регион прибыли дополнительные специалисты. Вскоре он сообщил о восстановлении газоснабжения, однако проблемы с отоплением оставались нерешенными.

Ранее губернатор Гладков попал под ракетный обстрел в Белгороде.