Армия

Белоусов обратился к военным, участвовавшим в боях за Глушковку

Белоусов поздравил военных ВС РФ после взятия под контроль Глушковки
Сергей Аверин/РИА Новости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов обратился к командованию и личному составу 26-го танкового полка, поздравив военнослужащих с взятием под контроль населенного пункта Глушковка в Харьковской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства.

«Военнослужащие полка, проявляя смелость и отвагу, успешно выполняют боевые задачи, уничтожают боевые порядки противника и отбрасывают его с занимаемых рубежей», — отметил Белоусов.

Он заявил, что имена не пощадивших свои жизни солдат «всегда будут служить примером безграничной любви к Родине».

Министр выразил благодарность бойцам Вооруженных сил РФ за успешное выполнение задач на фронте. Как сказал Белоусов, он уверен, что российские военные и впредь будут с честью защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность страны.

8 февраля Минобороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Сидоровку в Сумской области и Глушковку в Харьковской области. В боях за первый населенный пункт участвовали подразделения группировки войск «Север», за второй — соединения группировки войск «Запад».

Ранее военные ВС РФ установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.
 
