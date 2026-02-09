В ФБР выяснили, что Эпштейн не был руководителем сутенерской сети

Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило, что финансист Джеффри Эпштейн не руководил сетью по торговле секс-услугами несовершеннолетних для влиятельных людей. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на документы американского Минюста.

«Опрошенные агентами бюро сообщали, что сексуальному насилию их подвергал не Эпштейн, а другие люди. В документации ФБР говорится об «отсутствии достаточных доказательств, чтобы предъявить этим лицам обвинения на федеральном уровне, поэтому дела были переданы в местные правоохранительные органы», — сказано в материале

Кроме того, показания некоторых жертв, как выяснилось, не соответствовали действительности. Так, некоторые девушки заявляли, что ни Эпштейн, ни его сообщница Гислейн Максвелл «напрямую не приказывали им вступать в сексуальные отношения с другими мужчинами».

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США в конце января. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в переписке финансиста Эпштейна обнаружили обсуждение Зеленского.