Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В ФБР выяснили, что Эпштейн не был руководителем сутенерской сети

AP: ФБР пришло к выводу, что Эпштейн не был руководителем сутенерской сети
Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило, что финансист Джеффри Эпштейн не руководил сетью по торговле секс-услугами несовершеннолетних для влиятельных людей. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на документы американского Минюста.

«Опрошенные агентами бюро сообщали, что сексуальному насилию их подвергал не Эпштейн, а другие люди. В документации ФБР говорится об «отсутствии достаточных доказательств, чтобы предъявить этим лицам обвинения на федеральном уровне, поэтому дела были переданы в местные правоохранительные органы», — сказано в материале

Кроме того, показания некоторых жертв, как выяснилось, не соответствовали действительности. Так, некоторые девушки заявляли, что ни Эпштейн, ни его сообщница Гислейн Максвелл «напрямую не приказывали им вступать в сексуальные отношения с другими мужчинами».

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США в конце января. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в переписке финансиста Эпштейна обнаружили обсуждение Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Как развить харизму, прокачать личное обаяние и притягивать людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!