Боец MMA укусил соперника за ухо и спровоцировал массовую драку

Боец MMA Васко укусил ухо соперника Микуласека, спровоцировав массовую драку
palihari8.8.8/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Словацкий боец смешанных единоборств Павол Васко укусил чешского спортсмена Вацлава Микуласека за ухо во время поединка Clash MMA 15 в Брно. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Инцидент произошел в первые секунды после начала боя. После этого на Васко напали зрители, находившиеся в зале. В бойца бросили стул, который попал ему в голову.

Это второй бой соперников — в декабре 2025 года Васко также получил дисквалификацию в 1-м раунде.

Павол Васко — 35-летний словарный боец ​​ММА из Братиславы. Он принимает участие в местных промоушенах Словакии и Чехии, где выступает в тяжелом или супертяжелом дивизионе.

28 июня 1998 года в США прошел знаменитый бой между Тайсоном и Холифилдом, в котором Майк откусил часть уха своему оппоненту. После того, как Холифилд лишился части уха, Тайсон был оштрафован на $3 млн и временно отстранен от соревнований.

Ранее в Барнауле член федерации бокса избил парня с ДЦП.
 
