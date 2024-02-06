06 февраля 2024, 08:12
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«Левиафан», «Нелюбовь» и еще шесть фильмов Андрея Звягинцева
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Режиссер Андрей Звягинцев, 2018 год
«Черная комната» (2000)
В рамках телеальманаха «Черная комната» состоялся режиссерский дебют Андрея Звягинцева. Сюжет первой из трех снятых им серий «Obscure» рассказывает о молодой жене пожилого мужчины, которая крутит роман с его сыном и хочет избавиться от них обоих — но ей мешает видеокамера.
В эпизоде «Бусидо» банкир устраивает своему телохранителю экзамен на профессионализм, а в «Выборе» Макс узнает, что его жена и единственный друг Филипп связаны интимными отношениями.
«Возвращение» (2003)
Главные роли в полнометражном дебюте Звягинцева исполнили Константин Лавроненко, Иван Добронравов и Владимир Гарин (последнего не стало за два месяца до премьеры фильма). По сюжету в жизни двух братьев внезапно появляется отец, знакомый им только по старой фотографии. Он вырывает мальчиков из привычной жизни и увозит в поход на заброшенный остров.
«Возвращение» получило главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев», а также национальные награды «Ника» и «Золотой орел» как лучший фильм года.
«Изгнание» (2007)
В своем следующем фильме Звягинцев снова снял Лавроненко — на этот раз в роли главы семьи Александра, чья жена ждет ребенка от другого мужчины. Супругу сыграла шведская актриса Мария Бонневи в озвучке Елены Лядовой.
В основу сюжета легло произведение Уильяма Сарояна «Что-то смешное. Серьезная повесть». По итогам 60-го Каннского кинофестиваля Лавроненко получил приз за лучшую мужскую роль.
«Апокриф» (2008)
Короткометражный девятиминутный фильм «Апокриф» задумывался как одна из новелл киноальманаха «Нью-Йорк, я люблю тебя» — но был вырезан. Такая же участь была у режиссерского дебюта Скарлетт Йоханссон. В российском прокате альманах вышел в полном объеме.
По сюжету «Апокрифа» молодой мужчина проявляет фотографии высоток Манхэттена и обнаруживает, что в кадр случайно попала трагичная история отношений мужчины и женщины.
«Эксперимент 5ive: Тайна» (2011)
Короткометражный фильм «Тайна» — часть киноальманаха «Эксперимент 5IVE». Целью проекта стала демонстрация индивидуальности человеческого восприятия одного и того же явления. По сюжету «Тайны» жена нанимает частного детектива, чтобы узнать, что скрывает от нее муж, — и получает конверт, который не решается вскрывать.
«Елена» (2011)
Семейно-классовая драма «Елена» вышла в прокат в 45 странах, включая США и Францию. Фильм рассказывает историю Елены, которая выходит замуж по расчету и думает только о том, как помочь безработному сыну от первого брака и его семье.
Картина удостоилась ряда крупных наград, включая спецприз жюри каннской программы «Особый взгляд», победу в номинации «Лучший фильм» премии «Золотой орел» и гран-при Гентского международного кинофестиваля. Режиссер был отмечен «Никой» и «Золотым орлом».
В 2019 году «Елена» стала единственной российской лентой в списке 50 лучших мировых фильмов второго десятилетия XXI века по версии журнала Rolling Stone.
«Левиафан» (2014)
Успех Звягинцева повторился с выходом «Левиафана», который получил «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке и был выдвинут на «Оскар» в той же номинации.
Главный герой «Левиафана» — автослесарь Николай Сергеев (Алексей Серебряков) живет со второй женой Лилей (Елена Лядова) и сыном от первого брака в северном городке на берегу моря. Местный мэр (Роман Мадянов) пытается изъять его дом и землю для собственных нужд, и Николай обращается за помощью к адвокату Дмитрию — своему бывшему сослуживцу (Владимир Вдовиченков).
«Нелюбовь» (2017)
На данный момент «Нелюбовь» является последним фильмом Звягинцева. Лента рассказывает о супругах (Марьяна Спивак и Алексей Розин), которые собираются развестись, но не могут решить, с кем оставить сына Алешу (Матвей Новиков).
Картина была удостоена приза жюри Каннского фестиваля и премии «Сезар» за лучший фильм на иностранном языке. Также «Нелюбовь» номинировали на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Андрей Звягинцев и его супруга Анна, 2018 год
Российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Он окончил актерские факультеты Новосибирского театрального училища и ГИТИСа, но не стал связывать жизнь с театром — увлекся кино.
В 2003 году Звягинцев обрел известность после выхода фильма «Возвращение», который получил две премии «Ника», двух «Золотых львов» и двух «Золотых орлов». Фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017) были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В сентябре 2023-го портал Variety сообщил, что режиссер приступит к съемкам фильма «Юпитер» весной 2024-го. Согласно источнику, лента расскажет историю российского олигарха, который «расплачивается за будущее своей семьи». В настоящее время Звягинцев живет во Франции.
На сегодняшний день режиссер снял пять полнометражных фильмов, каждый из которых стал событием. Также на его счету две короткометражки и несколько серий телеальманаха «Черная комната».
Подробнее о режиссерских работах Звягинцева — в фотогалерее «Газеты.Ru».