«Левиафан», «Нелюбовь» и еще шесть фильмов Андрея Звягинцева

Российский режиссер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Он окончил актерские факультеты Новосибирского театрального училища и ГИТИСа, но не стал связывать жизнь с театром — увлекся кино.

В 2003 году Звягинцев обрел известность после выхода фильма «Возвращение», который получил две премии «Ника», двух «Золотых львов» и двух «Золотых орлов». Фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017) были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В сентябре 2023-го портал Variety сообщил, что режиссер приступит к съемкам фильма «Юпитер» весной 2024-го. Согласно источнику, лента расскажет историю российского олигарха, который «расплачивается за будущее своей семьи». В настоящее время Звягинцев живет во Франции.

На сегодняшний день режиссер снял пять полнометражных фильмов, каждый из которых стал событием. Также на его счету две короткометражки и несколько серий телеальманаха «Черная комната».

Подробнее о режиссерских работах Звягинцева — в фотогалерее «Газеты.Ru».