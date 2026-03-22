Кувейт пожаловался международному авиарегулятору на атаки Ирана

Управление гражданской авиации Кувейта направило официальную ноту протеста в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) в связи с произведенными Ираном атаками. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Мы направили официальный протест в ИКАО в связи с серьезными нарушениями и нападениями со стороны Ирана», — заявили кувейтские авиавласти.

Они считают, что атаки Ирана являются явным нарушением международных соглашений, так как подвергают серьезной опасности пассажиров.

Воздушное пространство Кувейта остается закрытым с конца февраля.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, целью которой стали крупные города, включая Тегеран. Власти США объяснили атаку необходимостью устранения ракетной и ядерной угрозы, якобы исходящей от Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой была атакована территория Израиля, а также американские объекты в ряде стран Ближнего Востока, таких как Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и Сирия.

Ранее БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кувейте.

 
