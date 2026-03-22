Стала известна победительница произвольной программы на Кубке Первого канала

Захарова прыгнула четверной тулуп и выиграла ПП на Кубке Первого канала

Фигуристка Мария Захарова стала победительницей произвольной программы у женщин на Кубке Первого канала.

Спортсменка выполнила четверной тулуп и получила за прокат 149,23 балла.

Второе место заняла Дина Хуснутдинова (145,71). Она исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп и сольный тройной аксель. Третьей стала Алиса Двоеглазова (144,29). В начале программы она допустила степ-аут на четверном тулупе, в конце упала с тройного флипа.

Камила Нелюбова расположилась на четвертой строчке (143,70), выполнив тройной аксель. Пятое место у Анны Фроловой (141,17) — спортсменка не использовала ультра-си элементы, но откатала программу без ошибок. Замкнула шестерку Дарья Садкова (138,13), упавшая с четверного тулупа в начале выступления.

Соревнования проходили с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге.

По итогам соревнований одиночниц команда Москвы сохранила лидерство в общем зачете Кубка Первого канала с 2097,26 балла. Команда Санкт-Петербурга набрала 2057,11 балла.

