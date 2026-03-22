Живая вода мертва. В России не осталось родников и рек, из которых можно пить без опасений

Биолог Кириллов: рек, из которых можно пить воду без опасений, в России нет

В России более 2,8 миллиона рек, и некоторые из них до сих пор называют чистыми. Но можно ли из них пить? О том, остались ли в России родники и реки, вода в которых безопасна для питья, за сколько дней обновляется вода в речном потоке, и что будет, если выпить воду из Невы или Москвы-реки, — в материале «Газеты.Ru» ко Всемирному дню водных ресурсов.

Чистых рек в России нет

В интернете много списков самых чистых рек, в них упоминаются Лена (Сибирь), Амур (Дальний Восток), Кама (Приволжье) и Угра (Центральная Россия).

Однако, как рассказал «Газете.Ru» кандидат биологических наук по специальности «Гидробиология», доцент по специальности «Экология», заведующий Лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН) Владимир Кириллов, рейтинги рек по их чистоте, которые можно найти в интернете, создают самоуверенные безответственные дилетанты .

«Вода в руслах рек меняется в среднем по планете каждые 11–14 дней. Она несет с собой с территории водосборного бассейна многочисленные и разнообразные взвешенные и растворенные вещества, а также живые организмы, которые населяют реки и связанные с ними водоемы. Речная вода отличается по количеству и составу на различных участках течения, тем более что длина рек может достигать нескольких тысяч км, например Волга – 3530 км. С учетом значительных пространственных размеров, геоморфологических особенностей вдоль и поперек русла рек и их поймы, сезонных и многолетних колебаний по количеству и качеству речных вод вдоль по течению просто бессмысленно давать оценку чистоты реки в целом. Река — это динамичная и живая система! Физические, химические и биологические процессы изменяют состав воды, происходит так называемое самоочищение», — объяснил биолог.

Более того, не стоит ориентироваться и на данные министерства природных ресурсов и экологии России, так как, по словам Кириллова, их тоже нельзя назвать достоверными на 100%.

«Например, при наличии 16 постов наблюдения за качеством воды на протяжении всех 3650 км течения Оби невозможна объективная оценка ее состояния и влияния на людей, живущих на ее берегах. Посты расположены далеко друг от друга, и на участке реки между ними происходит изменение как природных характеристик, так и воздействия человеческой деятельности. Это города и другие населенные пункты, добывающие и перерабатывающие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Наблюдения на постах и отбор проб происходят по небольшому числу показателей, не чаще чем один раз в месяц, а то и по сезонам, четыре раза в год. В результате информация по качеству воды не отражает ни пространственную неоднородность, ни значительную динамичность экологических процессов трансформации веществ и развития обитателей в речной системе», — объяснил Кириллов.

По словам биолога, можно назвать только отдельные участки рек с действительно чистой водой .

«В Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2024 году» озеро Байкал названо одним из самых чистых водных объектов страны. Его вода традиционно рассматривается как эталон чистой пресной воды. Соответственно, самой чистой рекой в России можно назвать вытекающую из Байкала Ангару. Однако ниже по течению антропогенное воздействие приводит к изменению ее статуса. По данным Росгидромета за 2024 год, к относительно чистым водным объектам были отнесены реки некоторых регионов и бассейнов: водные объекты Крыма, Карелии, Камчатки, бассейнов рек Енисей, Кубань и Нева. Естественно, речь идет о малых реках в верховьях водосборов. Например, в Крыму одним из наиболее загрязненных участков является нижнее течение реки Чурук-Су. По этим же данным, в большинстве исследованных створов вода водных объектов оценивалась как «загрязненная». Среди наиболее загрязненных — ручей Варничный и река Роста в Мурманской области, река Гжать в Смоленской области, различные участки бассейна рек Ока, Волга, Дон и Иртыш », — объяснила сотрудник кафедры гидрологии суши Географического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН Мария Гречушникова.

Прозрачная вода — чистая?

Гречушникова подчеркнула, что прозрачность воды — это не показатель ее чистоты .

«Если говорить о чистоте или загрязнении воды, следует отметить, что это относительные понятия. Прозрачная на вид вода может содержать тяжелые металлы и быть опасной для регулярного употребления, а коричневатая вода болотных речек, обогащенная гуминовыми веществами, может быть безопасной, хотя по нормативам питьевой воды для водоснабжения непригодна», — заметила специалист.

Тем не менее, по словам Кириллова, на органы чувств при оценке чистоты воды опираться все же можно.

«Естественно, можно использовать наши органы чувств и отказаться от мутной, горькой, соленой и плохо пахнущей воды . Однако лучше проверить в лаборатории состав воды, например на содержание ионов кальция, магния и хлора, чтобы избежать угрозы мочекаменной болезни. Но это скорее относится к подземным водам, часто богатым еще и железом»,— объяснил биолог.

Еще можно ориентироваться на официальные данные о чистоте рек. Их можно найти на сайтах «Питьевая вода.рус», государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и Роспотребнадзора.

Из каких рек можно пить воду?

По словам спикеров, речная вода, в отличие от большинства подземных источников, перед употреблением человеком в пищу должна быть очищена от содержащихся в ней веществ.

«Таких рек, из которых можно просто выпить воду без каких-либо рисков, не существует.

Причем не только в России, но и в других странах. Из которых можно было бы пить воду без предварительной подготовки, без очистки речной воды различными физическими и химическими способами. А как же горные ручьи, спросите вы? Да, в верховье рек вода менее загрязнена в результате деятельности человека. Но в притоках верхнего течения Катуни можно обнаружить повышенные по сравнению с другими реками концентрации соединений ртути. Природные предпосылки дополняются там сточными водами с горнодобывающих предприятий. В настоящее время разрабатывается проект экологической реабилитации территории бывшего Акташского рудника, одного из 800 объектов нашей страны с прошлым экологическим ущербом природе», — объяснил Кириллов.

Преувеличены надежды на чистую воду и из родников, особенно в пределах городов, уверен Кириллов. Безопасными считаются только официально зарегистрированные родники — например, на территориях санаториев или охраняемые как памятники природы. В остальных случаях лучше перестраховаться: прокипятить воду или использовать качественный фильтр.

Как проверить чистоту воды?

По словам Гречушниковой, есть несколько тестов, которые помогут оценить качество воды, например с марганцовкой, мылом и чаем.

«Тест с марганцовкой. Небольшое количество марганцовки растворяют в стакане с тестируемой жидкостью и оценивают реакцию. Если вода безопасна, она станет светло-розовой, появление желтоватого оттенка — плохой знак, употреблять такую воду не рекомендуется. Заваривание чая — еще один способ. В стакан со свежезаваренным чаем наливают 40–50 мл проверяемой сырой воды. Если содержимое стакана приобретает более светлый оттенок, то качество воды приемлемое. Если чай помутнел — такую воду пить нельзя: в ней может быть переизбыток солей или других вредных веществ, в том числе органических. Также можно использовать тест с мылом. Если мыло хорошо пенится, значит, вода мягкая, если пены практически нет — значит, вода жесткая и не подходит для использования в качестве питьевой», — объяснила спикер.

Следует помнить, что проверка в домашних условиях не может конкурировать с лабораторным анализом. Некоторые параметры, например кислотность жидкости, можно проверить только с помощью специального оборудования.

Что будет, если выпить воду из Невы или Москвы-реки?

Как рассказал ведущий эксперт медицинской сети клиник и офисов CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, употребление неочищенной воды из любых рек и озер может привести к серьезным проблемам для здоровья .

«Вода играет важнейшую роль в распространении инфекционных болезней, и заболевания с водным путем передачи достаточно многочисленны. Среди них — и относительно «легкие» болезни, и особо опасные инфекции. Среди инфекционных заболеваний прежде всего стоит отметить острые кишечные инфекции вирусной и бактериальной природы (ротавирусная и норовирусная инфекции, дизентерия, кампилобактериоз, сальмонеллезы и др.). Водный путь передачи характерен для вирусного гепатита А. А самым опасным кишечным заболеванием водного происхождения считается холера. Вспышки этой особо опасной инфекции до сих пор регистрируются в жарких странах с не самой лучшей санитарно-гигиенической обстановкой. Также через воду могут передаваться брюшной тиф, паратифы А и Б», — объяснил Лебедев.

Через воду могут передаваться и другие вирусные инфекции — полиомиелит, энтеровирусные инфекции Коксаки и ЕСНО. Водная передача возможна для возбудителей протозойных инфекций (вызванных простейшими) — амебной дизентерии, балантидиаза, лямблиоза. Глистные инвазии (гельминтозы) водным путем передаются достаточно редко, тем не менее полностью исключать такой вариант не стоит.

Употреблять такую воду или использовать ее для приготовления пищи можно (условно), но перед употреблением необходимо подвергнуть ее обработке, включающей в себя два этапа.

«На первом этапе воду следует отфильтровать от грязи и твердых частиц. Для этих целей можно использовать стандартные фильтры кувшинного типа. В крайнем случае можно сделать самодельный фильтр с использованием подручных материалов. Но ограничиваться только фильтрованием нельзя – ведь это не удаляет из воды возможных биологических загрязнителей – вирусы и бактерии. Поэтому вторым этапом обязательно должно быть кипячение в течение как минимум 20 минут – при этом погибают возможные инфекционные возбудители. Но даже полученную после такой обработки воду безопасной можно считать лишь условно и употреблять только в самом крайнем случае», — дал совет врач.

Если после употребления воды из открытого источника появились такие симптомы, как озноб, повышение температуры, чувство жара, диарея, тошнота и рвота, нарушение координации движения, сильная головная боль, головокружение, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Такие клинические проявления могут свидетельствовать как о развитии инфекционного заболевания, так и об отравлении токсическими соединениями, содержащимися в воде.