22 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

22 марта мире отмечают День водных ресурсов и День таксиста. В Хакассии — национальный праздник Чыл Пазы, знаменующий начало года, а у православных христиан — Родительская суббота третьей седмицы Великого поста. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 22 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 22 марта

Хакасский Новый год Чыл Пазы

В Республике Хакасия отмечают Чыл Пазы — традиционный хакасский Новый год. Этот праздник символизирует обновление природы и начало нового жизненного цикла. По народным поверьям, в этот день духи гор, земли и воды возвращаются с небес на землю, для их встречи было принято проводить специальные обряды. Сегодня на Чыл Пазы проводятся ярмарки, народные гулянья и спортивные состязания, в том числе по национальной борьбе курес.

close На хакасском обрядовом празднике Чыл Пазы в Абакане Андрей Новиков/РИА Новости

Всемирный день водных ресурсов

Учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году, Всемирный день водных ресурсов привлекает внимание к важности пресной воды и необходимости ее рационального использования. Ежегодно праздник проходит под определенной темой: в 2025 году это сохранение ледников. Мероприятия, проводимые в этот день, направлены на информирование общества о проблемах, связанных с водными ресурсами, и поиске решений для их сохранения.

День Балтийского моря

Этот день посвящен привлечению внимания к экологическим проблемам Балтийского моря. Страны, омываемые его водами (Германия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Россия, Финляндия, Швеция и Дания), проводят мероприятия, направленные на сохранение экосистемы моря, очистку побережья и повышение осведомленности населения о важности защиты этого уникального водоема. Балтийское море считают кладезем янтаря и других полезных ископаемых, а у воды уникальный состав из-за малого содержания соли.

Международный день таксиста

22 марта отмечается профессиональный праздник всех таксистов мира. В этот день в 1907 году в Лондоне появились первые автомобили с таксометрами (от фр. taximètre — «счетчик цены»). С тех пор этот вид городского транспорта начали называть такси, а водителей — таксистами. В России первые автомобили с таксометрами появились примерно тогда же, однако после Октябрьской революции таксопарки упразднили как буржуазный пережиток. Службу возродили 21 июня 1925 года, и теперь в эту дату отмечается День российского таксиста.

День Лиги арабских государств

В 1945 году в Каире была основана Лига арабских государств — региональная организация, объединяющая арабские страны для укрепления сотрудничества и совместного решения политических, экономических и культурных вопросов. В состав Лиги первоначально вошли Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Иордания, Саудовская Аравия и Йемен. Сегодня в ЛАГ входят 22 страны, ежегодно 22 марта отмечается день ее основания, символизирующий единство и солидарность арабского мира.​

Какие праздники отмечают 22 марта в других странах

День телевидения — Япония. В Японии 22 марта отмечается День телевидения, приуроченный к началу регулярного телевизионного вещания в стране.

День отмены рабства — Пуэрто-Рико. В этот день вспоминают события 1873 года, когда на острове было официально отменено рабство.

close Roberto Galan/Shutterstock/FOTODOM

День посадки деревьев — Синт-Мартен (самоуправляемое государственное образование в составе Королевства Нидерландов, находится на острове Сен-Мартен в Карибском море). Местные жители и волонтеры высаживают саженцы, стремясь озеленить остров и внести вклад в улучшение экологической обстановки.

День валяния дурака — США. Это неофициальный шуточный праздник, призывающий людей отвлечься от повседневных забот, расслабиться и позволить себе немного побездельничать. Идея заключается в том, чтобы напомнить о важности отдыха и умения наслаждаться моментом.

Церковные праздники 22 марта

Родительская суббота третьей седмицы Великого поста

Родительские субботы — особые дни поминовения усопших в православной церкви. В эти дни верующие молятся за упокой душ своих родственников и всех православных христиан. Третья седмица Великого поста включает одну из таких суббот, когда в храмах совершаются заупокойные литургии и панихиды. Верующие приносят в храм записки с именами усопших, а также продукты для общей трапезы в память о них.​

Родительские субботы в 2025 году: поминальный календарь и православные традиции Дни родительских суббот занимают особое место в православном календаре. В эти даты... 20 января 14:20

День памяти священномученика Василия Анкирского

Священномученик Василий Анкирский был пресвитером (священником) в городе Анкире (современная Анкара) в IV веке. Он известен своей твердой верой и стойкостью перед лицом гонений на христиан. В период арианских споров Василий активно защищал православное учение о Святой Троице. За свою непреклонность и отказ принять арианство он подвергся мучениям и был казнен. Он чтится церковью как пример истинной преданности вере и мужества.

Праздник Албазинской иконы Божией Матери «Слово плоть бысть»

Албазинская икона Божией Матери, именуемая «Слово плоть бысть», — одна из почитаемых святынь Русской православной церкви, особенно ее чтят в Приамурье. Название иконы связано с крепостью Албазин на реке Амур, основанной в 1650 году Ерофеем Хабаровым. По иконографическому типу она близка к образу «Знамение», где Богородица изображена с поднятыми в молитве руками, а на ее груди — Младенец Христос. Особенность Албазинской иконы заключается в изображении младенца внутри чрева Богородицы, подчеркивая воплощение Слова Божия. Верующие обращаются к этому образу с молитвами о защите, помощи в трудных обстоятельствах и даровании здоровья, особенно будущим матерям.

22 марта Русская православная церковь также чтит память • 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся: Кириона, Кандида, Домна, Исихия, Ираклия, Смарагда, Евноика, Уалента (Валента), Вивиана и др.

• мученика Урпасиана Никомидийского;

• память святого Кесария Назианзина, брата святителя Григория Богослова;

• память праведного Тарасия Ликаонийского;

• память священномучеников Михаила Маслова, Алексия Смирнова, Димитрия Гливенко, Сергия Лебедева, Сергия Цветкова, пресвитеров, и Николая Горюнова, диакона;

• преподобномученика Иоасафа (Шахова), иеромонаха, и преподобномучениц Наталии Ульяновой, послушницы, и Александры (Самойловой), инокини.

22 марта католическая церковь также чтит память • святого отшельника Авита Перигорского;

• Василия, епископа Анкирского;

• святой Дарерки Ирландской;

• мученика Николаса Оуэна;

• апостола от 70-ти Епафродита;

• святого епископа Павла Нарбоннского;

• святой Лейя.

close Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 22 марта

Жаворонки (Сорок сороков)

Праздник Жаворонки, известный также как Сороки или Сорок сороков, отмечается 22 марта и символизирует приход весны. В этот день православная церковь чтит память сорока Севастийских мучеников, что отразилось в народных традициях и обрядах.​ Главная традиция праздника — выпечка обрядового печенья в форме птиц, чаще всего жаворонков. Эти фигурки символизируют прилет первых весенних птиц и олицетворяют души мучеников, улетающие к Богу. Обычно выпекали 40 таких птичек — по числу погибших мучеников.

Дети устраивали обряд «кликания весны». Они привязывали печенье к длинным прутьям, украшенным ленточками, и несли на самую высокую горку, призывая весну словами: «Жаворонки, жаворонки, прилетите, теплу весну принесите». Такие обрядовые песни назывались веснянками или закличками и исполнялись как детьми, так и взрослыми.

Молодежь в этот день собиралась на танцы и игры. Девушки исполняли обряд замыкания зимы и размыкания весны, разрывая сорок веревочек или разламывая сорок палочек. Это действие, по поверью, разрывало путы злых духов, сковывающих землю зимой, и способствовало наступлению весны. А вот прогонять птиц со двора или разрушать их гнезда было строго запрещено — считалось, что птицы защищают жилище от темных сил.

Приметы

Если 22 марта прилетит жаворонок, то вскоре установится теплая солнечная погода.

Прогремел гром — год будет голодный.

Если с полей еще не сошел снег, это предвещает богатый урожай.

Теплый ветер сулит дождливое лето.

Галки и сороки собираются в большом количестве — скоро будет тепло.

Какие исторические события произошли 22 марта

1613 год — группа английских пуритан отправилась из Англии в Америку, где основала город Бостон, ставший одним из важнейших культурных и экономических центров США.

1633 год — итальянский ученый Галилео Галилей был вынужден коленопреклоненно отречься от своих астрономических открытий перед инквизицией. На следующий день папа Римский заменил тюремное заключение Галилея изгнанием, после чего ученый отправился на виллу Медичи, где провел остаток жизни в строгой изоляции.

1772 год — рабство было официально объявлено вне закона на территории Англии, что стало важным шагом к его полной отмене в Британской империи.

1874 год — в США состоялась первая в истории игра в большой теннис, положившая начало распространению этого вида спорта по всему миру.

1882 год — конгресс США официально запретил многоженство, что в значительной степени повлияло на изменение культурных и социальных традиций некоторых американских общин, в частности мормонов.

1895 год — в Париже братья Люмьер провели первую публичную демонстрацию кинофильма «Выход рабочих с фабрики».

1904 год — в британской газете Illustrated Mirror была впервые опубликована цветная фотография, ознаменовав революционный прорыв в области полиграфии и фотожурналистики.

1915 год — русская армия одержала крупную победу в Первой мировой войне, захватив австрийскую крепость Перемышль в ходе зимней операции в Карпатах.

1933 год — в Германии создан первый нацистский концентрационный лагерь Дахау, который стал трагическим символом геноцида и массовых репрессий периода Второй мировой войны.

1989 год — советский транспортный самолет Ан-225 «Мрия» в ходе одного испытательного полета установил сразу 109 мировых рекордов по грузоподъемности, дальности и продолжительности полета.

1995 год — российский космонавт Валерий Поляков вернулся на Землю, проведя в космосе 437 суток и 18 часов, что стало абсолютным мировым рекордом по продолжительности космического полета.

2004 год — Израиль провел спецоперацию, в результате которой был убит духовный лидер движения ХАМАС Ахмед Ясин, что вызвало дальнейшую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

2016 год — в Брюсселе произошла серия террористических атак, жертвами которых стали 38 человек, а десятки получили ранения. Взрывы произошли в аэропорту и на станции метро бельгийской столицы.

2024 год — в России произошел крупный террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, в результате которого погибли более 140 человек, а пострадали более 300.

Дни рождения и юбилеи 22 марта

В 1394 году родился Мухаммед ибн Шахрух Улугбек — узбекский астроном, математик и правитель Мавераннахра. В 1428–1429 годах он построил около Самарканда обсерваторию, которая стала одним из крупнейших научных центров того времени.

В 1495 году родился Максимилиан I — король Германии с 1486 года и император Священной Римской империи с 1508 года. Максимилиан I сыграл ключевую роль в укреплении империи и расширении ее территорий.

В 1730 году родилась Дарья Салтыкова — русская помещица, вошедшая в историю как серийная убийца. Она была обвинена в истязаниях и убийстве более 100 крепостных крестьян, а ее прозвище — Салтычиха — стало синонимом немотивированной жестокости.

В 1768 году родился Брайан Донкин — английский инженер, изобретатель станка по производству бумаги. Его разработки в области бумажной промышленности способствовали значительному улучшению качества и скорости производства бумаги, что оказало влияние на развитие печатного дела.​

В 1842 году родился Николай Лысенко — украинский композитор, фольклорист и основоположник украинской национальной композиторской школы. Лысенко собрал и обработал множество народных песен, внес значительный вклад в развитие украинской музыки и культуры.

В 1895 году родился Леонид Утесов (настоящее имя — Лазарь Вайсбейн) — певец, актер, руководитель оркестра, первый народный артист СССР из артистов эстрады. Его творчество оказало огромное влияние на развитие советской эстрадной музыки и культуры в целом.​

В 1924 году родился Евгений Осташев — испытатель советской ракетно-космической техники, лауреат Ленинской премии. Осташев внес значительный вклад в развитие советской космонавтики и ракетостроения, участвуя в испытаниях первых баллистических ракет.​

В 1987 году родился Хайро Мора Сандовал — коста-риканский экоактивист, известный своей деятельностью по защите морских черепах и их среды обитания. В 2013 году был убит браконьерами на пляже, где защищал кладки яиц кожистой черепахи.

Кто отмечает день рождения

87 лет исполняется Виктору Захарченко — фольклористу, исследователю народной песни, дирижеру, композитору, художественному руководителю Государственного академического Кубанского казачьего хора, народному артисту РСФСР. Его работа способствовала сохранению и популяризации казачьей музыкальной культуры.

67 лет исполняется Валерию Сюткину — советскому и российскому певцу, музыканту, автору песен, бывшему солисту группы «Браво».

64 года исполняется Александру Цекало — советскому и российскому певцу, актеру, телеведущему, режиссеру, сценаристу, продюсеру. Цекало известен своими работами в области телевидения и кино, а также участием в музыкальном дуэте «Академия».​

55 лет исполняется Леонтин ван Морсел — нидерландской велогонщице, четырех[кратной олимпийской чемпионке, восьмикратной чемпионке мира и одной из самых успешных велогонщиц в истории.​