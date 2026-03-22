«Местные психуют»: россиянка — об обстановке на Кубе во время блэкаута

Жители Кубы уже привыкли к регулярным отключениям электричества, но все равно психуют из-за очередного блэкаута. Об этом «Газете.Ru» рассказала находящаяся на острове россиянка Оксана. По словам женщины, в магазинах можно расплатиться только долларами без сдачи, а местные готовят еду на угле, если могут его купить.

«Мы без света провели с 18:38 и всю ночь. Сейчас 7:17 — нет электричества. Мы приехали к семье на месяц. Мой муж кубинец. Люди не могут больше. Это ужас какой-то. Но местные уже привыкли за пять лет, хотя психуют каждый раз. Они танцуют и готовят на углях, кто имеет возможность купить уголь. В отелях электричество есть от генераторов. Мы туда через неделю поедем. Магазины работают, но надо платить наличкой в долларах и ровно, без сдачи. У меня евро приняли, так как я с малышом», — сказала она.

22 марта министерство энергетики Кубы сообщило, что на острове произошло очередное глобальное отключение электричества. Сроки возобновления подачи света не уточняются. В ведомстве лишь отметили, что протоколы по восстановлению энергоподачи уже разрабатываются.

Предыдущее отключение электричества произошло всего несколько дней назад, 16 марта. Тогда компания Unión Eléctrica de Cuba сообщила, что энергетическая система Кубы полностью вышла из строя. Восстановительные работы велись до 18 марта. О полных и частичных блэкаутах на Кубе сообщалось и ранее. Один из них произошел произошел 10 марта, другой — 4 марта.

15 марта жители Кубы устроили акцию протеста из-за энергетического кризиса и разгромили офис правящей коммунистической партии в городе Морон. Правоохранители задержали пятерых участников митинга.

Проблемы с электричеством и топливом на Кубе начались после того, как США в конце января ввели дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли.

Ранее Куба в условиях энергоблокады США начала использовать солнечные батареи из Китая.