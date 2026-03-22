Украине предрекли смену военной стратегии в конфликте против России

Военная стратегия Украины в конфликте против России может быть пересмотрена из-за операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что из-за проблем с поставкой энергоносителей с Ближнего Востока, на которые повлияло перекрытие Ираном Ормузского пролива, страны Европы могут восстановить отношения с Россией. Это в свою очередь может привести к пересмотру европейской поддержки Украины.

Издание утверждает, что Москва может выставить условием поставок энергоносителей в Европу прекращение поддержки Киева.

«Ситуация ставит перед Украиной вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс РФ при гарантиях сохранения западной поддержки», — говорится в публикации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума. А после удара по производителю сжиженного природного газа в Катаре цена на голубое топливо в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $850 за тысячу кубометров.

