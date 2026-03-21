Десятки пострадавших и мощный пожар: Иран ударил по израильскому городу, где расположен ядерный объект

Times of Israel: в результате удара Ирана по Димоне пострадали 47 человек

Иран нанес ракетный удар по городу Димона на юге Израиля, где расположен ключевой ядерный объект страны. В результате произошел мощный взрыв и возник пожар. Пострадали десятки человек. Утром Израиль и США атаковали объект по обогащению урана в иранском Натанзе. Как развивается конфликт и что известно о последствиях удара по израильскому объекту — в материале «Газеты.Ru».

В результате удара по Димоне пострадали 47 человек, сообщила The Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи «Маген Давид Адом». Всех раненых доставили в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве.

По данным издания, среди пострадавших — мальчик в тяжелом состоянии: он получил осколочное ранение. Мать пострадавшего мальчика рассказала общественному вещателю Kan, что ребенок не успел добраться до защищенного помещения. По ее словам, удар застал людей врасплох и сына отбросило взрывной волной вместе с другими пострадавшими.

Женщина в возрасте около 30 лет получила травмы средней тяжести из-за разбитого стекла, еще 31 человек пострадал несерьезно — в основном от осколков или при попытке укрыться. Еще 14 человек обратились за помощью из-за «острой тревожности».

Армия обороны Израиля подтвердила, что иранскую ракету удалось зафиксировать, по ней отработали системы ПВО, однако перехватить ее не удалось.

« Инцидент будет расследован », — заявили в ЦАХАЛ.

О самом факте удара сообщили также иранские СМИ. Агентство Tasnim отметило, что, «по данным новостных источников, в Димоне произошел взрыв после ракетных ударов Ирана по южной части оккупированной Палестины».

В результате удара ракеты произошел мощный взрыв, после чего разгорелся пожар . На месте ЧП работают экстренные службы. По информации Ynet, после удара Ирана в Димоне зафиксировали 12 дорожно-транспортных происшествий. Воздушную тревогу объявили в Йерухаме и ряде населенных пунктов района Арава.

Реакция МАГАТЭ и заявления сторон

Как сообщила в соцсети Х пресс-служба МАГАТЭ, эксперты агентства осведомлены об инциденте, однако данных о повреждении ядерного исследовательского центра Негев не поступало .

В агентстве подчеркнули, что « данные из государств региона указывают, что аномальные уровни радиации не обнаружены ». Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также призвал к осторожности, отметив, что «необходимо соблюдать максимальное военное сдерживание, особенно в районе ядерных объектов».

В иранских СМИ произошедшее назвали ответом на предыдущие удары. По данным агентства Tasnim, атака на Димону стала реакцией на удары по объектам в Натанзе и Бушере.

«После того как США и Израиль атаковали электростанцию «Бушер» и объекты в Натанзе, враг вновь получил незабываемый урок. Ракетная атака по району Димона вновь дала четкий сигнал: ни один район не защищен от иранских ракет. Враг должен сдаться, пока не стало слишком поздно», — заявили журналисты.

При этом в ЦАХАЛ отрицали причастность к атаке в Натанзе.

Громкие заявления прозвучали и со стороны иранских военных. Командующий воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави заявил о достижении ракетного превосходства.

« С этого момента я заявляю о ракетном превосходстве Ирана в небе над Израилем », — написал он в соцсети X, добавив, что в дальнейшем будут применяться «новые тактики и системы запуска».

По его словам, небо над югом Израиля «сегодня ночью будет освещенным [ракетами] в течение нескольких часов» .

Что известно о Димоне

В городе находится один из самых закрытых объектов Израиля — ядерный исследовательский центр в пустыне Негев. Строительство центра началось в 1958 году при содействии Франции, а официально его открыли в 1964 году. Там ведутся исследования в различных областях физики, в том числе с использованием тяжеловодного реактора, созданного при участии французских специалистов. В 1970-х годах объект модернизировали.

Центр не находится под контролем МАГАТЭ, что делает его одним из наиболее закрытых ядерных объектов в мире. В разные годы звучали предположения, согласно которым на его базе может производиться оружейный плутоний, однако власти Израиля официально не подтверждают и не опровергают эти данные .

Информация о возможной военной составляющей программы получила широкий резонанс в 1986 году, когда бывший сотрудник центра Мордехай Вануну передал сведения о деятельности объекта британским СМИ. С тех пор Димона остается в центре внимания международных экспертов и источником постоянных дискуссий вокруг ядерного потенциала Израиля.

Удар по Натанзу

Утром 21 марта под удар попал иранский ядерный объект в Натанзе, сообщило Tasnim. По его данным, после удара специалисты проверили обстановку и не зафиксировали утечек радиоактивных материалов. Власти заявили, что угрозы для жителей прилегающих районов нет.

Об атаке Иран уведомил МАГАТЭ. В агентстве подтвердили получение этой информации и подчеркнули, что превышения радиационного фона за пределами объекта не обнаружено.

В МАГАТЭ добавили, что продолжают изучать поступившие данные. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси вновь призвал стороны к сдержанности, чтобы не допустить ядерной аварии.

Позднее ЦАХАЛ, как уточнила The Times of Israel, сообщил, что удары по комплексу в Натанзе нанес не Израиль, а США . В израильской армии подчеркнули, что сами не проводили операций в этом районе и не комментируют действия американской стороны.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что цель войны против Ирана — ликвидация его ядерной программы и недопущение создания ядерного оружия. Вашингтон также настаивал на полном отказе Тегерана от запасов обогащенного урана и демонтаже объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.