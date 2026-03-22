«Не наша война». Страны Персидского залива сделали Ирану «последнее предупреждение»

Глава МИД Турции Фидан: страны Персидского залива пригрозили Ирану из-за атак
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Страны Персидского залива на встрече в Эр-Рияде сделали Ирану «последнее предупреждение» в связи с продолжающимися ракетными ударами по их территории. Если атаки не прекратятся, то государства региона ответят. Чаще всего страдают ОАЭ — за время конфликта зафиксировано более 2 тыс. атак. В Тегеране заявляют, что не хотят воевать с соседями, но не проигнорируют агрессию в отношении Ирана.

Иран получил «последнее предупреждение» от стран Персидского залива из-за ракетных ударов по их территории. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, который ранее провел встречу с представителями 11 стран региона.

«Страны Персидского залива сейчас под интенсивными ударами. Они задаются вопросом, почему Иран целится по их территориям, говорят, что они к этой войне не имеют отношения. По их словам, эти атаки неоправданны и им необходимо на них ответить», — приводит его слова РИА Новости.

Если Иран продолжит наносить удары по их территории, страны региона «будут вынуждены принять меры», и на встрече в Эр-Рияде они «выступили с последним предупреждением по этому вопросу», отмечает Фидан.

По его словам, Анкара продолжает работать над дипломатическим урегулированием конфликта, так как не хочет втягивания всего региона в долгосрочную войну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в регионе, заявил, что война на Ближнем Востоке может выйти за границы региона.

«Мы с вами знаем, что в начале этой кампании, этой агрессии, речь шла все-таки о желании сменить режим в Тегеране. Но сейчас остается ясным одно — что каждое вот такое действие приводит к большему сплочению народа Ирана вокруг своего руководства», — сказал он журналисту Павлу Зарубину.

Однако что будет дальше — прогнозировать сложно, признал Песков.

«Но то, что ничего хорошего не происходит, — это однозначно», — резюмировал он.

ОАЭ под прицелом

В свою очередь, британская газета Financial Times сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты чаще других стран Персидского залива страдают от действий Ирана.

С начала текущего конфликта число атак по ОАЭ достигло 2063.

Как сообщает издание, только 20 марта в воздушном пространстве ОАЭ было зафиксировано 15 беспилотников и 7 баллистических ракет, запущенных Тегераном.

Отмечается, что власти Эмиратов больше не раскрывают данные о перехватах, однако аэропорт и финансовый центр Дубая по-прежнему остаются под угрозой ударов.

«Вы — наши братья»

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не намерен воевать со странами Персидского залива.

«Исламским народам и нашим дорогим соседям: вы — наши братья, и мы не намерены конфликтовать с вами», — написал политик в соцсети X.

Он добавил, что единственным бенефициаром разногласий между странами региона является Израиль.

В то же время иранские военные предупредили, что нанесут удар по эмирату Рас-эль-Хайма в ОАЭ, если силы этой страны атакуют острова в Персидском заливе, которые в настоящее время находятся под контролем Исламской Республики.

«Мы предупреждаем ОАЭ, что если они снова нападут на иранские острова Большой Томб и Абу-Муса в Персидском заливе, то Вооруженные силы Ирана подвергнут Рас-эль-Хайму сокрушительным ударам», — заявили в иранском генштабе.

В генштабе подчеркнули, что Тегеран намерен «атаковать источник любой агрессии против территории и национального суверенитета Ирана».

В частности, 20 марта, силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удар по американской базе «Эд-Дафра» в ОАЭ, применив сверхтяжелые системы и ракеты малой дальности Khorramshar, Qadr и Emad, а днем ранее Военно-морские силы КСИР нанесли ракетно-дронные удары по базам США в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне.

 
