В Иране продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны

ТАСС: воздушное пространство Ирана будет закрыто еще неделю, до 29 марта
Иранские власти продлили запрет на полеты в воздушном пространстве республики не неделю, до 29 марта. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

«Воздушное пространство Ирана будет закрыто, ориентировочно, до 08:30 по всемирному времени (11:30 мск. — «Газета.Ru») воскресенья, 29 марта», — передает агентство слова собеседника.

Он отметил, что исключение может быть сделано для полетов государственной, военной и санитарной авиации, а также для поисковых или спасательных рейсов. Кроме того, подняться в воздушное пространство Исламской Республики можно по отдельным разрешениям органа управления гражданской авиацией.

Предыдущий запрет на полеты действовал до утра воскресенья, 22 марта.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее в Иране заявили о перехвате истребителя F-15.

 
