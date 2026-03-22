Коммуналки в Петербурге стали «предметом роскоши» из-за повышенного налога на имущество

Mash: жильцы питерских коммуналок стали платить за жилье в шесть раз больше
Коммунальные квартиры в Санкт-Петербурге попали в ранг элитного жилья — из-за повышенного коэффициента налога на имущество. Об этом сообщает Mash.

Теперь владельцы крохотных комнаток к коммуналках вынуждены платить от 6 до 10 тысяч в месяц.

Как объясняют эксперты, в 1990-е многие владельцы комнат в таких квартирах регистрировали свои квадратные метры не как отдельное помещение, а как доли в праве собственности на всю квартиру. Однако формально для ФНС это один большой объект недвижимости. Ранее налог от стоимости комнаты считали по ставке в 0,1%, теперь же его рассчитывают от стоимости всей квартиры, которая ныне может исчисляться десятками миллионов рублей.

Люди пытаются обратиться в налоговую, однако документы, как отмечают журналисты, «слетают» из личных кабинетов людей и их приходится подавать заново. По данным Mash, на конец 2025 года в Петербурге было более 56 тыс. коммунальных квартир. В них живут около 193 тысяч семей, более 31 тыс. семей официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

С 2026 года в РФ вступили в силу новые изменения в системе налогообложения недвижимости. В частности, повышенная налоговая ставка в 2,5% снизилась до 2% для объектов незавершенного строительства, предназначенных для многоквартирного жилья и имеющих кадастровую стоимость более 300 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог на приобретение яхт и самолетов.

 
