Жителей Ленинградской области предупредили о беспилотной опасности

В Ленинградской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал он.

Глава региона также предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

До этого угрозу атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории Смоленской области. По словам главы региона Василия Анохина, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку дронов. Глава российского субъекта призвал жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не снимать работу систем ПВО.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, ночью над территорией страны сбили 25 беспилотников самолетного типа. Атаки отразили в Курской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Белгородской, Тульской, Ростовской и Брянской областях, а также в столичном регионе. Часть дронов ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее в Белгородской области в результате детонации беспилотника пострадал человек.