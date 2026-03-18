Кабаре-дуэт «Академия», четыре жены и переезд в США: как сегодня живет Александр Цекало

Шоумен и продюсер Александр Цекало отмечает юбилей — ему исполнилось 65 лет. За годы творческой деятельности он прошел путь от артиста эстрадного дуэта до одного из самых заметных продюсеров российской киноиндустрии, чьи проекты становились хитами не только на родине, но и за ее пределами. С чего начинал Александр Цекало и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Александра Цекало

Александр Цекало в детстве Из архивов соцсетей

Александр Цекало родился 22 марта 1961 года в Киеве , в семье инженеров-теплоэнергетиков. В юности он самостоятельно освоил гитару и фортепиано, принимал участие в школьной самодеятельности, а в старших классах собрал свою первую музыкальную группу с названием «ОНО». Цекало проявлял интерес не только к творчеству, но и к технике, поэтому после окончания школы поступил на теплоэнергетический факультет Технологического института целлюлозно-бумажной промышленности, который в 1982 году окончил экстерном.

Учебу в вузе Александр совмещал с творчеством — играл в студенческих ансамблях и ставил юмористические спектакли. Параллельно он успел попробовать себя в самых разных профессиях: работал слесарем-наладчиком, трудился в химической лаборатории, а позже освоил специальности осветителя и монтировщика сцены.

В 1979 году Цекало создал квартет «Шляпа», который привлек внимание публики своими необычными выступлениями. Именно благодаря этому проекту всех участников коллектива без экзаменов приняли сразу на второй курс Киевского эстрадно-циркового училища. В 1985 году артисты получили дипломы и по распределению были направлены в Одессу, где Цекало приступил к работе в местной филармонии.

Александр Цекало и кабаре-дуэт «Академия»

Участники кабаре-дуэта «Академия» Лолита Милявская и Александр Цекало, 1991 год Александр Шогин/ТАСС

Коллегой Цекало по Одесской филармонии оказалась певица Лолита Милявская. Вскоре артисты начали выступать на одной сцене, постепенно формируя дуэт, впоследствии ставший кабаре-дуэтом «Академия». Благодаря необычному формату коллектив быстро выделился на фоне советской и постсоветской эстрады: Цекало и Милявская строили выступления на иронии, гротеске и пародии, создавая яркие сценические образы и разыгрывая мини-спектакли.

Широкая популярность пришла к «Академии» в начале 90-х: дуэт активно гастролировал, принимал участие в телевизионных программах и записывал музыкальные номера, которые быстро становились популярными. В этот же период артисты переехали в Москву, где начали регулярно появляться в эфире центральных каналов. Пик популярности дуэта пришелся на середину 90-х, когда Цекало и Милявская записали хиты «Тома, Тома», «Ту-ту-ту», «Когда муж пошел за пивом», «Я обиделась», «Хочешь, но молчишь» и другие. Всего за время своего существования кабаре-дуэт «Академия» выпустил семь студийных альбомов, самыми успешными из которых стали «Маленький переворот» (1995), «Я обиделась» (1997) и «Свадьба» (1998). В 1999 году дуэт прекратил свое существование, после чего Цекало сосредоточился на телевизионных и продюсерских проектах.

Мюзиклы Александра Цекало

Продюсер мюзикла «Норд-Ост» Александр Цекало, 2002 год Владимир Вяткин/РИА Новости

С 2001-го по 2002 год Александр Цекало был исполнительным продюсером мюзикла «Норд-Ост». Постановка стала одной из первых попыток создать в России полноценный бродвейский формат музыкального театра и быстро стала популярной у зрителей — за первый год ее посмотрели сотни тысяч человек. В октябре 2002 года в театре на Дубровке произошел теракт, в результате которого погибли 130 человек. В тот момент Цекало уже не занимался мюзиклом, так как работал на телеканале СТС.

«Но тот факт, что я оттуда ушел, не означал, что мне это безразлично. И я туда поехал, там уже было оцепление. Две ночи я провел там», — вспоминал он.

В 2003 году шоумен продолжил работу в театральном жанре и выступил продюсером и режиссером-постановщиком мюзикла «12 стульев». Проект был весьма популярен у зрителей, но оказался финансово убыточным и прекратил свое существование после восьми месяцев ежедневного показа.

Продюсерские проекты Александра Цекало

Телеведущие Александр Цекало, Сергей Светлаков, Иван Ургант и Гарик Мартиросян (слева направо) на съемке программы «Прожекторперисхилтон» на Первом канале, 2017 год Максим Ли/РИА Новости

Еще во времена кабаре-дуэта «Академия» Цекало начал активно работать на телевидении, совмещая продюсерскую деятельность с ролью ведущего. Он участвовал в создании и запуске развлекательных проектов на разных каналах, самыми успешными из которых стали шоу «Хорошие шутки» и «Слава богу, ты пришел!». В 2008 году он стал одним из ведущих программы «Прожекторперисхилтон», которая на протяжении долгих лет была одной из самых рейтинговых передач Первого канала.

Параллельно Цекало занимался производством телевизионного контента, постепенно смещаясь в сторону более крупных проектов. В 2008 году он основал собственную продюсерскую компанию «Среда», которая начала с выпуска развлекательных программ для главных российских телеканалов, а позже сосредоточилась на производстве фильмов и сериалов. В 2016 году компания продала свой первый проект — сериал «Мажор» — стриминговому сервису Netflix. Со временем «Среда» закрепилась как один из ведущих производителей сериалов в России. В числе наиболее заметных проектов компании — сериалы «Мажор» (2014–2025), «Метод» (2015–2025), «Гоголь» (2018), «Триггер» (2018), «Пищеблок» (2021–2023), «Нулевой пациент» (2022), «Лада Голд» (2023) и многие другие.

Цекало не только продюсировал картины, но и сам снимался в кино. В фильмографии шоумена более 30 работ, самыми яркими из которых стали роли в комедиях «Ландыш серебристый» (2000), «День радио» (2008) и «О чем говорят мужчины» (2010). Кроме того, он принимал участие в озвучке мультфильмов — голосом артиста говорит Мелман во всех частях «Мадагаскара» (2005–2012) и злобная красная птичка из «Angry Birds в кино» (2016).

Личная жизнь Александра Цекало

Александр Цекало и Лолита Милявская, 1997 год Олег Булдаков/ТАСС

Александр Цекало был женат четыре раза. Первый брак он заключил в середине 80-х: избранницей шоумена стала участница созданного им коллектива «Шляпа», певица Алена Шиферман. Супруги прожили вместе чуть больше года и расстались вскоре после знакомства Цекало с Лолитой Милявской, творческий союз с которой со временем перерос в романтические отношения.

С Лолитой Цекало прожил более десяти лет, но официально женился на ней лишь в 1999-м. По информации из открытых источников, брак был заключен ради того, чтобы записать на шоумена дочь Еву, которую Лолита родила от другого мужчины. Уже в 2000 году супруги развелись, а вскоре прекратили и совместную творческую деятельность.

После развода с Милявской Цекало на протяжении семи лет встречался с певицей Яной Самойловой, однако до свадьбы дело так и не дошло. В 2007 году шоумен представил публике новую возлюбленную — младшую сестру певицы Веры Брежневой, Викторию Галушку. Уже в январе 2008-го Александр женился на своей избраннице, а в октябре того же года у супругов родилась дочь Александра. В 2012-м у пары родился сын, которого назвали Михаил. В 2017 году в СМИ появились сообщения о том, что Виктория ждет третьего ребенка, однако эта информация не подтвердилась. Вскоре стало известно о разладе в семье, а в 2018 году Цекало и Галушка расстались после десяти лет брака.

Александр Цекало и Виктория Галушка, 2016 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Практически в это же время продюсер начал встречаться с актрисой и художницей Дариной Эрвин. Несмотря на значительную разницу в возрасте — девушка моложе Цекало на 30 лет, — роман быстро перерос в серьезные отношения, и уже в начале 2019 года пара официально зарегистрировала брак в США. После свадьбы, которая прошла в закрытом формате в Беверли-Хиллз, супруги переехали жить в Калифорнию.

Чем сейчас занимается Александр Цекало

Александр Цекало с супругой Дариной, 2025 год Алексей Майшев/РИА Новости

С 2019 года Александр Цекало живет в США, где продолжает заниматься продюсерской деятельностью. При этом он сохраняет бизнес в России: его компания «Среда» по-прежнему производит контент для центральных телеканалов и стриминговых платформ.

В мае 2025 года Цекало впервые за несколько лет приехал в Москву. Вместе с супругой Дариной Эрвин он появился на нескольких светских мероприятиях, в частности на церемонии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Позже, в ноябре, пару вновь заметили в столице: по данным журналистов, Цекало приехал в Россию ради работы над новым сериалом. Сам продюсер при этом остается вне публичного поля: он не ведет социальные сети и избегает общения с прессой, предпочитая не комментировать ни свою личную жизнь, ни текущие проекты.