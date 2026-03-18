Кабаре-дуэт «Академия», четыре жены и переезд в США: как сегодня живет Александр Цекало

Детство и юность Александра Цекало
Александр Цекало родился 22 марта 1961 года в Киеве, в семье инженеров-теплоэнергетиков. В юности он самостоятельно освоил гитару и фортепиано, принимал участие в школьной самодеятельности, а в старших классах собрал свою первую музыкальную группу с названием «ОНО». Цекало проявлял интерес не только к творчеству, но и к технике, поэтому после окончания школы поступил на теплоэнергетический факультет Технологического института целлюлозно-бумажной промышленности, который в 1982 году окончил экстерном.
Учебу в вузе Александр совмещал с творчеством — играл в студенческих ансамблях и ставил юмористические спектакли. Параллельно он успел попробовать себя в самых разных профессиях: работал слесарем-наладчиком, трудился в химической лаборатории, а позже освоил специальности осветителя и монтировщика сцены.
В 1979 году Цекало создал квартет «Шляпа», который привлек внимание публики своими необычными выступлениями. Именно благодаря этому проекту всех участников коллектива без экзаменов приняли сразу на второй курс Киевского эстрадно-циркового училища. В 1985 году артисты получили дипломы и по распределению были направлены в Одессу, где Цекало приступил к работе в местной филармонии.
Александр Цекало и кабаре-дуэт «Академия»
Коллегой Цекало по Одесской филармонии оказалась певица Лолита Милявская. Вскоре артисты начали выступать на одной сцене, постепенно формируя дуэт, впоследствии ставший кабаре-дуэтом «Академия». Благодаря необычному формату коллектив быстро выделился на фоне советской и постсоветской эстрады: Цекало и Милявская строили выступления на иронии, гротеске и пародии, создавая яркие сценические образы и разыгрывая мини-спектакли.
Широкая популярность пришла к «Академии» в начале 90-х: дуэт активно гастролировал, принимал участие в телевизионных программах и записывал музыкальные номера, которые быстро становились популярными. В этот же период артисты переехали в Москву, где начали регулярно появляться в эфире центральных каналов. Пик популярности дуэта пришелся на середину 90-х, когда Цекало и Милявская записали хиты «Тома, Тома», «Ту-ту-ту», «Когда муж пошел за пивом», «Я обиделась», «Хочешь, но молчишь» и другие. Всего за время своего существования кабаре-дуэт «Академия» выпустил семь студийных альбомов, самыми успешными из которых стали «Маленький переворот» (1995), «Я обиделась» (1997) и «Свадьба» (1998). В 1999 году дуэт прекратил свое существование, после чего Цекало сосредоточился на телевизионных и продюсерских проектах.
Мюзиклы Александра Цекало
С 2001-го по 2002 год Александр Цекало был исполнительным продюсером мюзикла «Норд-Ост». Постановка стала одной из первых попыток создать в России полноценный бродвейский формат музыкального театра и быстро стала популярной у зрителей — за первый год ее посмотрели сотни тысяч человек. В октябре 2002 года в театре на Дубровке произошел теракт, в результате которого погибли 130 человек. В тот момент Цекало уже не занимался мюзиклом, так как работал на телеканале СТС.
«Но тот факт, что я оттуда ушел, не означал, что мне это безразлично. И я туда поехал, там уже было оцепление. Две ночи я провел там», — вспоминал он.
В 2003 году шоумен продолжил работу в театральном жанре и выступил продюсером и режиссером-постановщиком мюзикла «12 стульев». Проект был весьма популярен у зрителей, но оказался финансово убыточным и прекратил свое существование после восьми месяцев ежедневного показа.
Продюсерские проекты Александра Цекало
Еще во времена кабаре-дуэта «Академия» Цекало начал активно работать на телевидении, совмещая продюсерскую деятельность с ролью ведущего. Он участвовал в создании и запуске развлекательных проектов на разных каналах, самыми успешными из которых стали шоу «Хорошие шутки» и «Слава богу, ты пришел!». В 2008 году он стал одним из ведущих программы «Прожекторперисхилтон», которая на протяжении долгих лет была одной из самых рейтинговых передач Первого канала.
Параллельно Цекало занимался производством телевизионного контента, постепенно смещаясь в сторону более крупных проектов. В 2008 году он основал собственную продюсерскую компанию «Среда», которая начала с выпуска развлекательных программ для главных российских телеканалов, а позже сосредоточилась на производстве фильмов и сериалов. В 2016 году компания продала свой первый проект — сериал «Мажор» — стриминговому сервису Netflix. Со временем «Среда» закрепилась как один из ведущих производителей сериалов в России. В числе наиболее заметных проектов компании — сериалы «Мажор» (2014–2025), «Метод» (2015–2025), «Гоголь» (2018), «Триггер» (2018), «Пищеблок» (2021–2023), «Нулевой пациент» (2022), «Лада Голд» (2023) и многие другие.
Цекало не только продюсировал картины, но и сам снимался в кино. В фильмографии шоумена более 30 работ, самыми яркими из которых стали роли в комедиях «Ландыш серебристый» (2000), «День радио» (2008) и «О чем говорят мужчины» (2010). Кроме того, он принимал участие в озвучке мультфильмов — голосом артиста говорит Мелман во всех частях «Мадагаскара» (2005–2012) и злобная красная птичка из «Angry Birds в кино» (2016).
Личная жизнь Александра Цекало
Александр Цекало был женат четыре раза. Первый брак он заключил в середине 80-х: избранницей шоумена стала участница созданного им коллектива «Шляпа», певица Алена Шиферман. Супруги прожили вместе чуть больше года и расстались вскоре после знакомства Цекало с Лолитой Милявской, творческий союз с которой со временем перерос в романтические отношения.
С Лолитой Цекало прожил более десяти лет, но официально женился на ней лишь в 1999-м. По информации из открытых источников, брак был заключен ради того, чтобы записать на шоумена дочь Еву, которую Лолита родила от другого мужчины. Уже в 2000 году супруги развелись, а вскоре прекратили и совместную творческую деятельность.
После развода с Милявской Цекало на протяжении семи лет встречался с певицей Яной Самойловой, однако до свадьбы дело так и не дошло. В 2007 году шоумен представил публике новую возлюбленную — младшую сестру певицы Веры Брежневой, Викторию Галушку. Уже в январе 2008-го Александр женился на своей избраннице, а в октябре того же года у супругов родилась дочь Александра. В 2012-м у пары родился сын, которого назвали Михаил. В 2017 году в СМИ появились сообщения о том, что Виктория ждет третьего ребенка, однако эта информация не подтвердилась. Вскоре стало известно о разладе в семье, а в 2018 году Цекало и Галушка расстались после десяти лет брака.
Практически в это же время продюсер начал встречаться с актрисой и художницей Дариной Эрвин. Несмотря на значительную разницу в возрасте — девушка моложе Цекало на 30 лет, — роман быстро перерос в серьезные отношения, и уже в начале 2019 года пара официально зарегистрировала брак в США. После свадьбы, которая прошла в закрытом формате в Беверли-Хиллз, супруги переехали жить в Калифорнию.
Чем сейчас занимается Александр Цекало
С 2019 года Александр Цекало живет в США, где продолжает заниматься продюсерской деятельностью. При этом он сохраняет бизнес в России: его компания «Среда» по-прежнему производит контент для центральных телеканалов и стриминговых платформ.
В мае 2025 года Цекало впервые за несколько лет приехал в Москву. Вместе с супругой Дариной Эрвин он появился на нескольких светских мероприятиях, в частности на церемонии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Позже, в ноябре, пару вновь заметили в столице: по данным журналистов, Цекало приехал в Россию ради работы над новым сериалом. Сам продюсер при этом остается вне публичного поля: он не ведет социальные сети и избегает общения с прессой, предпочитая не комментировать ни свою личную жизнь, ни текущие проекты.