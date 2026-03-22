Аэропорт Пулково временно перешел на особый режим работы

Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, пресс-служба предупредила пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов.

До этого в Росавиации сообщили, что аэропорт Пскова временно не принимает и не отправляет самолеты. Утром в воскресенье, 22 марта, аналогичные ограничения ввели в аэропорту Уфы.

Ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропортах России обычно вводят в связи с угрозой атаки украинских дронов. По данным министерства обороны РФ, в период с 07:00 до 13:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 74 украинских беспилотника над шестью российскими регионами.

Ранее в аэропортах Москвы из-за опасности атаки БПЛА задержали десятки рейсов.