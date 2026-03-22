В Сионском соборе в Тбилиси похоронили патриарха Грузии Илию II

Католикоса-патриарха Грузии Илию II похоронили в Сионском соборе в Тбилиси

Захоронение Католикоса-патриарха Грузии Илии II состоялось в Тбилиси, в Сионском соборе, где покоятся останки восьми предыдущих патриархов Грузинской православной церкви. Об этом сообщает РИА Новости.

Тысячи людей пришли отдать дань памяти патриарху. В связи с большим количеством желающих проститься, на панихиду в собор были допущены только священнослужители, члены зарубежных делегаций, прибывших на церемонию, и представители правительства Грузии.

Католикоса-патриарха Грузии Илии II не стало 17 марта. Ему было 93 года.

В 1977 году Илия II был избран на патриарший престол в Сионском соборе членами Синода Грузинской церкви.

Деятельность Илии II тесно связана с возрождением и строительством храмов и монастырей по всей Грузии, укреплением автокефалии Грузинской православной церкви, созданием духовных образовательных учреждений и гимназий, увеличением числа епархий, верующих и священнослужителей.

Ранее католикосу всех армян не позволили проститься с патриархом Грузии Илией II.