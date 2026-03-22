Пашинян в метро поругался с армянкой из-за Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в вагоне ереванского метро поругался с армянкой, которая переехала из Нагорного Карабаха. Кадры эмоциональной беседы распространили пользователи социальных сетей.

В ходе словесной перепалки женщина обвинила премьера в том, что именно он ответственен за потерю Карабаха. Отвечая на ее упрек, Пашинян резко повысил голос.

«Я все сделал, чтобы вы могли жить в Карабахе! Мы потратили миллиарды, заработанные гражданами Армении, чтобы вы там остались. Так почему же вы не остались?» — спросил политик.

18 августа 2025 года Пашинян заявил, что установление мира между Ереваном и Баку стало реальностью исключительно после разрешения ситуации с Нагорным Карабахом. Помимо этого, он выразил мнение, что возвращение беженцев из Карабаха в этот регион является невыполнимой задачей.

8 августа премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии американского лидера подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян призвал не упоминать Нагорный Карабах в армянских церквях.