Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Пашинян в метро поругался с армянкой из-за Карабаха

соцсети

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в вагоне ереванского метро поругался с армянкой, которая переехала из Нагорного Карабаха. Кадры эмоциональной беседы распространили пользователи социальных сетей.

В ходе словесной перепалки женщина обвинила премьера в том, что именно он ответственен за потерю Карабаха. Отвечая на ее упрек, Пашинян резко повысил голос.

«Я все сделал, чтобы вы могли жить в Карабахе! Мы потратили миллиарды, заработанные гражданами Армении, чтобы вы там остались. Так почему же вы не остались?» — спросил политик.

18 августа 2025 года Пашинян заявил, что установление мира между Ереваном и Баку стало реальностью исключительно после разрешения ситуации с Нагорным Карабахом. Помимо этого, он выразил мнение, что возвращение беженцев из Карабаха в этот регион является невыполнимой задачей.

8 августа премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии американского лидера подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее Пашинян призвал не упоминать Нагорный Карабах в армянских церквях.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!