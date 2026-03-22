Власти Ирана попросили жителей соседних стран запастись водой на фоне угроз США

Вице-президент Ирана Сагаб Эсфахани попросил жителей Израиля и стран региона запастись водой в ближайшие 48 часов, передает агентство IRNA.

Эсфахани также порекомендовал им зарядить свои мобильные телефоны.

Это предупреждение прозвучало на фоне угроз США применить силу в случае, если иранские власти через двое суток не откроют доступ к Ормузскому проливу. Ирану пригрозили уничтожением электростанций.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в КСИР заявили о ракетном превосходстве в небе над Израилем.