Компания Собчак потерпела убытки

Компания журналистки и телеведущей Ксении Собчак потерпела убытки. Об этом сообщает kp.ru.

Речь идет об ООО «ШИ», которая специализируется на аренде интеллектуальной собственности. Собчак принадлежит 50% фирмы. В 2024 году компания потерпела убыток на 591 тысячу рублей, а в 2025-м – на 607 тысяч рублей.

В ноябре 2022 года издание kp.ru утверждало, что Собчак вошла в состав учредителей трех компаний, связанных с ресторанным бизнесом: ООО «Ши», ООО «ФИШ» и ООО «Гавань». Последняя фирма за 2021 год на доставке продуктов и ресторанной деятельности «Гавань» заработала 278 миллионов рублей с чистой выручкой в 32 миллиона рублей. Среди владельцев всех трех бизнесов также числится друг телеведущей, ресторатор Борис Зарьков.

В ноябре 2025-го суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с Ксении Собчак по четвертому иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

В публикации РИА Новости отмечается, что было удовлетворено исковое заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло- и электроэнергию.

