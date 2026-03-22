Футболист «Зенита» Соболев вошел в «Клуб 100»

Игрок «Зенита» Соболев забил 100-й гол в российском футболе и вошел в «Клуб 100»

Юбилейный мяч был забит в матче 22-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо». Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Соболев открыл счет в первом тайме, установив счет 2:1 в пользу гостей.

В «Клуб 100» входят футболисты, забившие 100 и более голов в официальных матчах. В текущем сезоне на счету Соболева 12 голов в составе «Зенита» во всех турнирах.

9 марта Соболев заявлял, что уже вошел в «Клуб 100», однако на тот момент в его активе было 98 голов. Он допустил ошибочно включил гол, забитый в 1/32 финала Кубка России в 2017 году. В зачет идут только голы начиная с 1/16 финала.

На данный момент «Зенит» занимает вторую позицию в чемпионате, имея в активе 45 очков после 21 матча. От лидирующего «Краснодара» команду отделяют четыре очка. Столичное «Динамо» с 30 баллами находится на восьмом месте.

Ранее «Спартак» одолел «Оренбург» в матче чемпионата России.