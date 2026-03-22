«Их небо беззащитно». Более 100 человек пострадали при атаке Ирана по Израилю

Иран атаковал южные районы Израиля, под ударами оказались города Арад и Димона. Пострадали не менее 128 человек. В Тегеране заявили, что удар стал ответом на атаки по ядерным объектам Исламской Республики. На фоне этих атак Дональд Трамп выдвинул иранским властям ультиматум о разблокировке Ормузского пролива в течение 48 часов, пригрозив уничтожить энергосистему страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Иран нанес удар по югу Израиля, в частности по городам Арад и Димона, сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

По данным израильских СМИ, в Араде в результате удара пострадали не менее 88 человек. В свою очередь израильская медслужба «Маген Давид Адом» уточняет, что 10 человек в тяжелом состоянии .

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 21 марта сообщила, что зафиксировала запуск иранских ракет в сторону Израиля. По информации военных, по городу Арад была выпущена баллистическая ракета.

Как пишет The Times of Israel, ЦАХАЛ начал расследование инцидента, поскольку силам ПВО страны не удалось перехватить ракету.

«Мы расследуем неудачные попытки перехвата — система обороны не является герметичной», — цитирует заявление «Голос Израиля».

В свою очередь спикер иранского парламента Багер Галибаф в соцсети X заявил, что небо Израиля «беззащитно».

«Небо Израиля беззащитно. Настало время реализовать следующие заранее разработанные планы », — написал он.

Удар по ядерному городу

Под ударом также оказался израильский город Димона, где расположен ядерный исследовательский центр Израиля. Иранское информационное агентство Tasnim сообщило, что удар по Димоне стал ответом на атаки Израиля на АЭС «Бушер» и ядерный комплекс в Натанзе.

При этом ранее в ЦАХАЛ отвергли причастность Израиля к удару по комплексу по обогащению урана в иранском Натанзе и заявили, что это сделали США, передает The Times of Israel.

По данным «Маген Давид Адом», в результате удара в Димоне пострадали более 40 человек. По информации The Times of Israel, в результате удара обрушилось одно здание.

В МАГАТЭ сообщили, что превышения уровня радиации после взаимных ударов Ирана и Израиля по ядерным объектам не зафиксировано.

Требования Трампа

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что дает Тегерану 48 часов на разблокирование Ормузского пролива , в противном случае американские силы уничтожат энергосистему страны.

«Если Иран не откроет полностью и без угрозы Ормузский пролив в течение 48 часов с этого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удар и уничтожат различные электростанции этой страны, начиная с самой крупной!» — написал Трамп.

Bloomberg сообщает, что комментарии Трампа в Truth Social ознаменовали «резкую эскалацию риторики».

В отличие от атак на другие энергообъекты, удар по иранскому энергетическому сектору сам по себе не повлияет на глобальные поставки мгновенно, однако угроза начать с крупнейших энергообъектов Ирана может быть отсылкой к АЭС в Бушере, уточняет агентство.

Заявление Трампа прозвучало несмотря на его более ранний призыв прекратить удары Израиля по энергообъектам в регионе, которые рискуют спровоцировать ответные атаки Ирана на нефтегазовую инфраструктуру и еще больше ограничить поток этих ресурсов на мировые рынки.