Над Россией за пять часов сбили 97 БПЛА. Военная операция, день 1488-й

Цены на гречку в Киеве на фоне дефицита крупы бьют рекорды, ее стоимость за килограмм уже достигла 80 гривен ($1,82), сообщил украинский телеканал ТСН.
❗️Число сбитых БПЛА над Ленинградской областью возросло до восьми, отражение атаки продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В аэропорту Пулково вновь ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация.
В Тульской области все еще сохраняется опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
В Чехии подожгли предприятие украинской компании, которая производит тепловизоры для ВСУ, сообщает «Страна.ua».
❗️Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона во время его рабочей поездки в Грайворонский округ.
«Один из беспилотников совершил налет в момент, когда мы разговаривали с местными жителями. Заняли безопасное место в Доме культуры. Сотрудником Росгвардии из стрелкового оружия БПЛА был сбит», — отметил он.
❗️Над Ленинградской областью сбили еще два беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Боевая работа продолжается», — отметил он.
В Псковской области сохраняется угроза атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Конфликт на Украине приведет к разорению Европы, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Росавиация: аэропорт Пулково вернулся к штатной работе.
🔴Над регионами России с 13:00 до 18:00 мск уничтожили 97 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 47 БПЛА, над Смоленской — 25, над Белгородской — десять, над Новгородской — семь, над Курской — пять, над Ленинградской — два, над Псковской — один.
Берлину нужно укреплять Бундесвер, но не для военных авантюр на Украине, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в интервью сербской газете «Политика».
В Одессе сотрудники ТЦК пришли на кухню одного из ресторанов и мобилизовали поваров, пишет «Страна.ua».
❗️Еще один БПЛА сбит над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В Орловской области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор Андрей Клычков.
❗️ВСУ атаковали город Рыльск Курской области, ранены мужчина и женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В Харьковской области Украины произошли взрывы, передает «Общественное».
В Брянской области отменили ракетную опасность, сообщил губернатор Александр Богомаз.
❗️Над Ленинградской областью сбили два беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — отметил он.
🔴Генсек НАТО Марк Рютте назвал «критически важной» поддержку Украины со стороны США.
«США предоставляют Украине критически важную разведывательную поддержку и вооружение, чтобы она могла продолжать боевые действия», — отметил он в эфире Fox News.
Росавиация: в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, стороны обсудили текущую ситуацию на Украине, в Иране и Израиле.
❗️Разногласия между США и союзниками по НАТО из-за войны против Ирана повлияют на дальнейшую помощь Украине, пишет Bild.
В Белгородской области ракетному обстрелу со стороны ВСУ подверглись социальные объекты в поселке Быценков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил он.
Аэропорт «Пулково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.
В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА, возможно понижение скорости мобильного интернета, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
🔴Делегация командования НАТО в ходе визита в Киев обсудила вопросы участия ВСУ в маневрах альянса, заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса.
Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев вновь замечен на отдыхе в Дубае несмотря на то, что его подразделение несет значительные потери на передовой, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Вице-премьер Украины Алексей Кулеба утверждает, что армия России увеличила интенсивность атак на портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска.
Ракетная опасность в Курской области отменена, объявили в местном оперативном штабе.
🔴 Ракетная опасность объявлена в Курской области, — оперштаб региона.
Часть жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева и Броварского района Киевской области осталась без электричества из-за аварии на поврежденном ударами энергетическом объекте, объявили в украинской компании ДТЭК.
Взрывы произошли в Чернигове, пишет «Украина.ру».
Украину впервые с начала боевых действий с Россией посетила делегация военного командования НАТО во главе с верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил альянса по трансформации Пьером Вандье, сообщил замруководителя офиса украинского президента Павел Палиса.
Воздушная тревога в Севастополе отменена, объявил Развожаев.
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, — губернатор Михаил Развожаев.
Солдат ВСУ перестанут обучать за пределами Украины, заявил замначальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба страны Евгений Межевикин. По его словам, одна из причин такого решения заключается в нехватке опыта у западных инструкторов.
🔴 Ракетная опасность объявлена в Брянской области, — губернатор Александр Богомаз.
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Изюме Харьковской области, пишет «Украина.ру».
🔴 Армия России средствами ПВО с 7:00 до 13:00 сбила 74 украинских беспилотника самолетного типа, раскрыли в Минобороны РФ. Из них 40 дронов уничтожены над Брянской областью, 19 — над Смоленской, восемь — над Тульской, четыре — над Калужской, два — над Курской и один — над Башкирией.
🔴 Аэропорт Пскова в целях безопасности временно не принимает и не отправляет авиарейсы, — Росавиация.
Взрыв произошел в Кривом Роге, передает украинский телеканал «Общественное».
Глава ДНР Денис Пушилин: «Системой «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 256 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 220 беспилотников, над Горловкой — 36».
Взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном Киеву Запорожье, сообщают украинский телеканал «Общественное» и агентство «Укринформ».
Другие заявления из брифинга Министерства обороны России от 22 марта:
▪️ Группировка войск «Север» поразила украинские формирования у населенных пунктов Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь Сумской области и Верхняя Писаревка, Веселое, Избицкое, Приколотное и Шевченково Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 человек, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, девять автомобилей, склад боеприпасов, склад горючего и три склада имущества.
▪️ Группировка войск «Запад» ударила по подразделениям ВСУ у Новоосинова, Староверовки и Тамаргановки Харьковской области и Коровьего Яра, Красного Лимана, Святогорска и Соснового в ДНР. Потери украинцев составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, три бронеавтомобиля, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
▪️ Группировка войск «Юг» нанесла поражение украинским формированиям у Дружковки, Константиновки, Краматроска, Николаевки, Пискуновки и Рай-Александровки в ДНР. Украина потеряла до 120 военных, американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль «Stryker», четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, склад боеприпасов и четыре склада имущества.
▪️ Группировка войск «Центр» поразила украинские подразделения у населенных пунктов Белицкое, Василевка, Водянское, Доброполье, Ленина, Приют, Торецкое и Торское в ДНР, а также Ивановка и Новоподгородное в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 360 человек, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
▪️ Группировка войск «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны и поразила ВСУ у Комсомольского, Копаней, Лесного, Мирного, Новоселовки, Ровного и Терсянки Запорожской области и Герасимовки Днепропетровской области. Потери Украины составили более 300 военнослужащих, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и склад имущества.
▪️ Группировка войск «Днепр» атаковала ВСУ у Григоровки, Орехова и Преображенки Запорожской области и Казакцого Херсонской области. Украинцы потеряли до 45 военных, три пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада имущества.
▪️ Авиация, операторы беспилотников, ракетные войска и артиллеристы поразили украинские цели в 144 районах.
▪️ Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотника самолетного типа.
❗️ Армия России установила контроль над Потаповкой в Сумской области, объявили в Минобороны РФ.
🔴 Мужчина получил баротравму и осколочное ранение спины при ударе дрона ВСУ по автомобилю в городе Грайворон, — губернатор Вячеслав Гладков.
В результате ударов ВСУ по Белгородской области за сутки погибли четыре женщины, еще шесть человек пострадали, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Минобороны России показали, как экипаж вертолета Ми-28нм поразил пункт временной дислокации подразделения операторов беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».
🔴 В Курской области объявлена авиационная опасность, — оперштаб региона.
Семь беспилотников ВСУ уничтожены в небе над Тульской областью, обошлось без пострадавших и разрушений, написал в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
По объектам ВСУ в Николаеве нанесен ракетный удар, пишет «Украина.ру».
Армия России начала наступление на «пояс крепостей» ВСУ в ДНР, утверждает американский Институт изучения войны (ISW).
Глава Башкирии Радий Хабиров: «Очередная атака БПЛА на Башкортостан. Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон. В результате произошло возгорание утеплителя. Прибывшие пожарные МЧС оперативно ликвидировали огонь. Два строителя получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась».
Более 60 спецназовцев ВСУ получили ранения при ударе по тренировочной базе в Супах, пишет РИА Новости со ссылкой на координатор николаевского подполья Сергея Лебедева.
На подстанции в Киеве ночью произошла «вспышка», после чего в части города начались перебои с подачей электричества и воды, пишет украинский портал «Страна».
ВСУ за сутки 55 раз обстреляли населенные пункты приграничных районов Курской области из артиллерийских орудий, а также пять раз сбросили с беспилотников взрывные устройства, написал губернатор региона Александр Хинштейн.
Во встрече делегаций Украины и США во Флориде 21 марта впервые принял участие сотрудник Управления планирования политики американского Госдепартамента Крис Карран, сказано на сайте Госдепа.
В Минобороны России показали видео, на котором запечатлена работа связистов группировки войск «Запад» в зоне СВО.
🔴 Мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на машину в городе Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Аэропорт Уфы возобновил работу в обычном режиме, — Росавиация.
Части Дарницкого и Днепровского районов Киева ночью остались без электричества из-за аварии, объявили в компании ДТЭК.
🔴 Сотрудник сельскохозяйственного предприятия пострадал при ударе дронов ВСУ по селу Сачковичи в Брянской области, рассказал губернатор Александр Богомаз.
В Киевской области Украины ударом был поврежден промышленный объект, утверждают в местной военной администрации.
В Брянской области уже почти три часа действует режим беспилотной опасности, написал в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Аэропорт Уфы в целях безопасности временно не принимает и не отправляет самолеты, объявили в Росавиации.
🔴 Армия России средствами ПВО за ночь уничтожила 25 украинских беспилотников самолетного типа, объявили в Минобороны РФ. Дроны сбиты над Московским регионом, Черным морем и Владимирской, Белгородской, Курской, Тульской, Рязанской, Ростовской, Воронежской и Брянской областями.
Сегодня 1488-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.