Над Россией за пять часов сбили 97 БПЛА. Военная операция, день 1488-й

12:29

Другие заявления из брифинга Министерства обороны России от 22 марта:

▪️ Группировка войск «Север» поразила украинские формирования у населенных пунктов Великая Чернетчина, Искрисковщина и Новая Сечь Сумской области и Верхняя Писаревка, Веселое, Избицкое, Приколотное и Шевченково Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 человек, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, девять автомобилей, склад боеприпасов, склад горючего и три склада имущества.

▪️ Группировка войск «Запад» ударила по подразделениям ВСУ у Новоосинова, Староверовки и Тамаргановки Харьковской области и Коровьего Яра, Красного Лимана, Святогорска и Соснового в ДНР. Потери украинцев составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, три бронеавтомобиля, 21 автомобиль, три артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

▪️ Группировка войск «Юг» нанесла поражение украинским формированиям у Дружковки, Константиновки, Краматроска, Николаевки, Пискуновки и Рай-Александровки в ДНР. Украина потеряла до 120 военных, американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль «Stryker», четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, склад боеприпасов и четыре склада имущества.

▪️ Группировка войск «Центр» поразила украинские подразделения у населенных пунктов Белицкое, Василевка, Водянское, Доброполье, Ленина, Приют, Торецкое и Торское в ДНР, а также Ивановка и Новоподгородное в Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 360 человек, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

▪️ Группировка войск «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны и поразила ВСУ у Комсомольского, Копаней, Лесного, Мирного, Новоселовки, Ровного и Терсянки Запорожской области и Герасимовки Днепропетровской области. Потери Украины составили более 300 военнослужащих, три бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Богдана» и склад имущества.

▪️ Группировка войск «Днепр» атаковала ВСУ у Григоровки, Орехова и Преображенки Запорожской области и Казакцого Херсонской области. Украинцы потеряли до 45 военных, три пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада имущества.

▪️ Авиация, операторы беспилотников, ракетные войска и артиллеристы поразили украинские цели в 144 районах.

▪️ Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотника самолетного типа.