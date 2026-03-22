Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Глава «Роскосмоса» рассказал, кого назначили руководителем Центра подготовки космонавтов

Роскосмос/VK

Космонавта Олега Кононенко назначили директором Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на пуске ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33», передает ТАСС.

«Рад представить важное кадровое решение: Олег Дмитриевич Кононенко, наш прославленный космонавт, Герой России, рекордсмен, который 1111 дней провел на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов», — сказал Баканов.

31 октября прошлого года пресс-служба госкорпорации сообщила, что временно исполняющим обязанности начальника Центра подготовки космонавтов «Роскосмоса» назначили командира отряда космонавтов, Героя России Олега Кононенко. Предыдущий руководитель Максим Харламов, который занимал эту должность с 2021 года, покинул пост по собственному желанию.

Ранее Баканов рассказал о сотрудничестве «Роскосмоса» и НАСА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
