Глава «Роскосмоса» рассказал, кого назначили руководителем Центра подготовки космонавтов

Космонавта Олега Кононенко назначили директором Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на пуске ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33», передает ТАСС.

«Рад представить важное кадровое решение: Олег Дмитриевич Кононенко, наш прославленный космонавт, Герой России, рекордсмен, который 1111 дней провел на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов», — сказал Баканов.

31 октября прошлого года пресс-служба госкорпорации сообщила, что временно исполняющим обязанности начальника Центра подготовки космонавтов «Роскосмоса» назначили командира отряда космонавтов, Героя России Олега Кононенко. Предыдущий руководитель Максим Харламов, который занимал эту должность с 2021 года, покинул пост по собственному желанию.

Ранее Баканов рассказал о сотрудничестве «Роскосмоса» и НАСА.