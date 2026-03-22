Сенатор РФ прокомментировал резонансное фото Нетаньяху

Пушков прокомментировал фотографию премьер-министра Израиля с шестью пальцами
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков высказался по поводу фотографии, на которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изображен с шестью пальцами, объяснив это сбоями в работе искусственного интеллекта. Свои размышления он опубликовал в Telegram-канале.

По мнению парламентария, развитие новых технологий порождает и новые проблемы. Он подчеркнул, что искусственный интеллект вызывает беспокойство из-за так называемых «галлюцинаций», которые проявляются в процессе его работы.

«Шесть пальцев на руке Нетаньяху — фотография обошла весь мир — один из самых безобидных примеров. Но теперь Нетаньяху вынужден отшучиваться и демонстрировать всем, что у него пять пальцев на правой руке», — подытожил Пушков.

В марте в интернете появились слухи о том, что Нетаньяху мог быть уничтожен в ходе конфликта с Ираном. В ответ на эти сообщения было опубликовано видео с участием премьера, которое вскоре признали фальшивым. На записи можно заметить, как кольцо на пальце политика исчезает и вновь появляется, что свидетельствует о применении технологий искусственного интеллекта. Кроме того, на одном из кадров было видно, что у Нетаньяху по шесть пальцев на руках.

