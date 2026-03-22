От «Академии» с Лолитой до Netflix: Александру Цекало — 65

Будущий актер, певец, шоумен и продюсер Александр Цекало родился в Киеве 22 марта 1961 года. Семья не была творческой, оба родителя по профессии — инженеры.

После окончания школы Александр пробовал пойти по этой же стезе и поступил на заочное отделение теплоэнергетического факультета Ленинградского технологического института. Однако его личные пристрастия лежали в другой плоскости: с детских лет он любил выступать на сцене, играл на пианино и гитаре. В студенческие годы Цекало создал квартет «Шляпа», который снискал успех у публики и всех его участников без экзаменов зачислили на второй курс Киевского циркового училища. Профессию инженера-теплотехника Александр, впрочем, тоже освоил, сдав экзамены экстерном.

Поворотным в его карьере стал 1985 год, когда он вместе со своей женой Лолитой Милявской создал кабаре-дуэт «Академия» и отправился покорять Москву.

«То, что красивая талантливая женщина с претензиями связала свою судьбу со мной, заставляло меня шевелиться и все время доказывать ей, что я многое могу сделать», — вспоминал впоследствии Цекало. При этом дела периодически шли не очень и паре порой приходилось жить «на десять копеек в день».

В 1988 году дуэт дебютировал на телевидении в передаче «Дискотека Сергея Минаева». Артисты старались делать из своих выступлений небольшое шоу с реквизитом и необычными костюмами, а не «просто петь». Постепенно, к середине 1990-х, дуэт стал очень популярен. За годы существования «Академия» выпустила семь альбомов.

С 1997 по 2002 год Александр Цекало и Лолита Милявская вели музыкальную телепередачу «Доброе утро, страна!» на РТР. В 2000-м после шумного развода пары дуэт распался — впрочем, оба заявляли, что с уважением относятся друг к другу.

После «Академии» Цекало развивался во многих направлениях: был продюсером мюзиклов («Норд-Ост» и «12 стульев»), телеведущим («Две звезды», «Минута славы», «Большая разница», «Прожекторперисхилтон»), снимался в телесериалах и продюсировал их. На этом поприще его ждал особый успех: целый ряд спродюсированных им сериалов — «Мажор», «Фарца», «Метод», «Саранча», «Sпарта», «Территория» — были приобретены Netflix для международного проката. А в 2016 году «Метод» получил премию Нью-Йоркского кинофестиваля в номинации «Криминальная драма».

Из полнометражных лент, которые продюсировал Цекало, стоит отметить «День радио», «О чем говорят мужчины», «О чем еще говорят мужчины» и др.

Он был четырежды женат. До Лолиты Милявской он состоял в браке с солисткой «Шляпы» Аленой Шиферман. Третьей супругой Цекало стала младшая сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушка, в этом браке родились двое детей. В четвертый раз шоумен женился на модели, актрисе и художнице Дарине Эрвин.

