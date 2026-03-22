Дмитриев заявил, что знает сценарий топливного кризиса в Европе

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что знает, по какому сценарию будет развиваться топливный кризис в Евросоюзе и Великобритании. Пост об этом появился на его странице в соцсети X.

Накануне он написал, в соцсети X, что Европе и Британии грозит кризис с топливом через две-три недели. Ему ответил один их пользователей: «У вас как будто есть копия сценария этого фильма, который мы сейчас смотрим».

«У меня есть. Традиционные СМИ не позволяют многим другим видеть реальную картину, продвигая ложные нарративы, туманящие мышление. Многие неверные решения делаются на основе ложных нарративов и неспособности исправить ошибки», — ответил Дмитриев.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума. А после удара по производителю сжиженного природного газа в Катаре цена на голубое топливо в Европе впервые с декабря 2022 года превысила $850 за тысячу кубометров.

