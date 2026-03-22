Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран перешел от обороны к наступлению в конфликте с США и Израилем

FT: Иран сменил оборонительную тактику на наступательную
Iranian Presidency Office/AP

Иран в конфликте с США и Израилем сменил оборонительную тактику на наступательную. Об этом заявил командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия», генерал-майор Али Абдоллахи, чьи слова приводит Financial Times (FT).

По его мнению, на данном этапе иранские вооруженные силы действуют максимально эффективно.

«Вооруженные силы благодаря молодым и целеустремленным ученым производят современное оружие, которое поможет нарушить расчеты противника. Мы продолжим эту тенденцию и преподнесем новые сюрпризы на поле боя», — подчеркнул генерал Абдоллахи.

По его словам, враги «в какой-то степени осознали», что недооценили Иран.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Власти США объяснили атаку необходимостью устранения ядерной угрозы, якобы исходящей от Тегерана. В ответ Исламская Республика заявила о начале ответной операции, в ходе которой была атакована территория Израиля, а также американские базы на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили, что продолжат отвечать на удары по своей энергоинфраструктуре.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!