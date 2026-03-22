В ВСУ объяснили частичный отказ от обучения солдат на Западе

Украинское командование частично отказывается от обучения военных за границей
Украинское командование частично отказывается от обучения военных за границей и делает ставку на подготовку внутри страны. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

Среди причин такого решения указываются логистика и недостаточный практический опыт у западных инструкторов.

«Они оторваны от наших реалий и текущих боевых действий», — подчеркнул заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генштаба ВСУ Евгений Межевикин.

Он уточнил, что обучение на территории Украины позволяет быстрее адаптироваться к ситуации на фронте и не тратить время на переброску личного состава между странами.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что командование ВСУ отправило в Сумскую область группу штурмовиков, обучавшихся в Польше. По словам источника, речь идет о бойцах 25-го отдельного штурмового батальона украинских войск. В настоящее время никто из них не выходит на связь со своими близкими.

Ранее сотни украинских военных исчезли в «черной дыре» на Харьковщине.

 
