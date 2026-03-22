В Иране сообщили о существенном ущербе электроснабжению в результате атак

В Иране серьезно пострадали объекты электро- и водоснабжения в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщил глава минэнерго Исламской Республики Аббас Алиабади, передает ISNA.

«Жизненно важная для Ирана инфраструктура водоснабжения и электроснабжения понесла значительный ущерб в результате террористических атак, совершенных США и Израилем», — сказал он.

22 марта председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф заявил, что в случае ударов по иранской энергетической инфраструктуре Тегеран атакует энергообъекты на всем Ближнем Востоке, после чего нефть надолго подорожает.

При этом, по его словам, объекты будут уничтожены необратимым образом, а цены на нефть увеличатся на крайне долгие времена.

До этого США пригрозили уничтожить электростанции Исламской Республики в случае, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Ранее КСИР сообщил об ударе передовыми дронами по израильскому аэропорту.