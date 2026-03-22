Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Иране сообщили о существенном ущербе электроснабжению в результате атак

Vahid Salemi/AP

В Иране серьезно пострадали объекты электро- и водоснабжения в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщил глава минэнерго Исламской Республики Аббас Алиабади, передает ISNA.

«Жизненно важная для Ирана инфраструктура водоснабжения и электроснабжения понесла значительный ущерб в результате террористических атак, совершенных США и Израилем», — сказал он.

22 марта председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф заявил, что в случае ударов по иранской энергетической инфраструктуре Тегеран атакует энергообъекты на всем Ближнем Востоке, после чего нефть надолго подорожает.

При этом, по его словам, объекты будут уничтожены необратимым образом, а цены на нефть увеличатся на крайне долгие времена.

До этого США пригрозили уничтожить электростанции Исламской Республики в случае, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Ранее КСИР сообщил об ударе передовыми дронами по израильскому аэропорту.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!