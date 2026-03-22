Трамп назвал «главного величайшего врага Америки»

После «падения Ирана» главным врагом Америки является Демократическая партия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Теперь, после падения Ирана, величайшим врагом Америки стала крайне некомпетентная левая Демократическая партия», — заявил Трамп.

22 марта лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в соцсети Х призвал к «смене режима» в стране. По словам парламентария, из-за конфликта на Ближнем Востоке США стали менее безопасной страной, миллиарды долларов тратятся впустую, а цены на бензин выросли.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ узнали, что США готовят план наземной операции в Иране.