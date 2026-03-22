РИА Новости: командира полка ВСУ в пятый раз заметили на отдыхе в Дубае

Командир 225-го отдельного штурмового полка украинской армии Олег Ширяев, чье подразделение несет ощутимые потери, в пятый раз был замечен на отдыхе в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщили РИА Новости представители силовых структур.

«Несмотря на закрытые границы для мужчин призывного возраста и серьезные потери его подразделения на фронте, Ширяев регулярно уезжает отдыхать на заграничные курорты», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, семья командира была перевезена в ОАЭ еще в 2022 году, и он имеет вид на жительство в Дубае.

В социальных сетях распространяются видеоролики, где украинские граждане, увидевшие Ширяева в Дубае, выражают недоумение по поводу его отдыха на ближневосточном курорте в то время, как солдаты его подразделение несет потери на передовой.

В ноябре 2025 года сообщалось, что командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ разъезжает по Украине, раздавая автографы, пока его подчиненные несут потери в зоне боевых действий. По словам источника, де-факто Ширяев был отстранен от командования полком, а де-юре до сих пор находится в штате на этой должности.

Ранее украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях.