В Ленинградской области уничтожили два БПЛА

Дрозденко: два БПЛА уничтожено над Ленинградской областью
Станислав Красильников/РИА Новости

В Ленинградской области ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Силами ПВО над Ленобластью уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — говорится в публикации.

22 марта губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в небе над регионом перехватили и уничтожили семь украинских БПЛА. Никто из людей не пострадал, информация о разрушениях и повреждении инфраструктуры не поступала.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в городе Шебекино. По словам губернатора, один мирный житель получил ранения. У мужчины диагностировали травму глаза и минно-взрывную травму.

Ранее пенсионер из Курска, не испугавшийся взрыва БПЛА, стал звездой социальных сетей.

 
Кинопремьеры апреля-2026: Зендея выходит замуж за Паттинсона, а Серебряков и Деревянко ищут кровожадного зайца
