На Камчатке тает рекордный снег. Вода зашла в подъезды и подвалы

На Камчатке после рекордных снегопадов вода затопила многоквартирные дома

На Камчатке после мощнейших зимних снегопадов началось активное таяние снега, что привело к затоплению жилых домов. По данным СМИ, в Петропавловске-Камчатском вода стоит в подъездах и подвалах многоквартирных домов, ливневки не справляются, водители не могут проехать на легковых автомобилях, а в поселке Термальный машина скорой помощи не смогла добраться до пациента. Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление, что может усугубить ситуацию. Ранее из-за рекордных снегопадов вводили режим ЧС, высота сугробов достигала 1,3 метра, а из города было вывезено более 420 тыс. кубометров снега.

На Камчатке активное таяние снега после мощных зимних снегопадов привело к затоплению жилых домов, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, жители Петропавловска-Камчатского жалуются на затопленные подъезды и подвалы многоквартирных домов. Из-за обильных луж горожане передвигаются в высоких резиновых сапогах, а водители отмечают, что на легковых автомобилях проехать невозможно — приходится искать объездные пути. Ливневые канализации не справляются с объемом воды.

Синоптики прогнозируют на следующей неделе потепление, что может усугубить ситуацию. Жители опасаются более масштабного подтопления из-за дальнейшего таяния снега.

Затопленные дороги

Жители Петропавловска-Камчатского делятся в соцсетях кадрами, на которых видны огромные лужи на придомовых территориях, сообщает Telegram-канал «ЧП Камчатка».

«Новости Камчатки» информируют, что в поселке Термальный автомобиль скорой помощи не смог проехать к пациенту — дорога оказалась залита водой и не была очищена. По данным местных пабликов, вода зашла в подъезды и подвалы жилых домов. Очевидцы говорят, что уже пора запасаться лодками.

В декабре и январе на полуострове прошли мощные снегопады. Как отмечают эксперты, январские циклоны стали самыми сильными за последние 60 лет, а Камчатка установила абсолютный рекорд по высоте снежного покрова в стране.

В январе губернатор Владимир Солодов называл ситуацию со снегопадами «критической»: высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском достигла 1,3 м, а в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Глава краевого МЧС Сергей Лебедев сообщил, что в результате схода снега погибли два человека.

Огромные лужи

Одна из жительниц Петропавловска-Камчатского рассказала «Газете.Ru», что вода затапливает помещения, улицы и затрудняет движение.

«На улицах все печально. Некоторые межквартальные проезды не прочищены вообще. Дорогу размывает, под лужами огромные ямы. За две недели я уже три раза латала колеса, в некоторых межкварталках вообще не проехать. Ходим везде в сапогах. Затопило наш турклуб. Благодаря социальным сетям наконец-то к нам приехали, расчистили подъезд. Приехал «Водоканал» и прочистили колодцы. Всеми силами откачивали воду из соседних подвалов и из нашего помещения, но ущерб огромный. Пострадали полы. Мы их снимаем сейчас», — рассказала Алена.

Ранее мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев 17 марта провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором обсуждалось сохранение дорог и территорий после обильных осадков и таяния,

«Сегодня в повестке один из главных вопросов — как сохранить дороги и городские территории в целом после такого объема воды», — приводит его слова «Камчатка Сегодня».

Глава города поручил профильным службам проработать вопрос привлечения спецтехники для оперативной откачки воды с проблемных участков. В ходе заседания уточнили список домов, где сохраняется угроза затопления придомовых территорий, а также порядок действий в таких случаях. Беляев напомнил, что режим ЧС действует в городе с 16 января — с тех пор с улиц вывезено более 420 тыс. кубометров снега.

 
