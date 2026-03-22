В Риме произошел взрыв газа

La Repubblica: три здания в Риме получили повреждения после взрыва газа
Три здания получили повреждения, одно из них обваливалось в результате, предположительно, взрыва бытового газа. Об этом сообщает La Repubblica.

В публикации отмечается, что около 70 жителей оказались под завалами, на месте происшествия работают спасатели.

Предположительно, причиной произошедшего в районе Пьяна-дель-Соле стал взрыв газового баллона, утверждает Il Messaggero.

На место инцидента едет мэр Рима Роберто Гуальтьери, говорится в публикации. В результате ЧП серьезные ранения получили два человека.

22 марта взрыв газа произошел в Стамбуле, из-за произошедшего обрушились два здания.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу заявил, что спасатели вызволили из-под завалов двух обрушившихся зданий в Стамбуле восьмерых пострадавших граждан республики.

По словам губернатора Стамбула Давута Гюля, спасенные проходят лечение в близлежащих больницах. Поисковая операция по поиску последнего человека продолжается.

Ранее восемь человек получили травмы при взрыве газа в кафе в Ставропольском крае.

 
Недооцененный триумф советской разведки. Как операция «Маки-Мираж» 13 лет водила японцев за нос
