В Риме произошел взрыв газа

Три здания получили повреждения, одно из них обваливалось в результате, предположительно, взрыва бытового газа. Об этом сообщает La Repubblica.
В публикации отмечается, что около 70 жителей оказались под завалами, на месте происшествия работают спасатели.
Предположительно, причиной произошедшего в районе Пьяна-дель-Соле стал взрыв газового баллона, утверждает Il Messaggero.
На место инцидента едет мэр Рима Роберто Гуальтьери, говорится в публикации. В результате ЧП серьезные ранения получили два человека.
22 марта взрыв газа произошел в Стамбуле, из-за произошедшего обрушились два здания.
Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу заявил, что спасатели вызволили из-под завалов двух обрушившихся зданий в Стамбуле восьмерых пострадавших граждан республики.
По словам губернатора Стамбула Давута Гюля, спасенные проходят лечение в близлежащих больницах. Поисковая операция по поиску последнего человека продолжается.
Ранее восемь человек получили травмы при взрыве газа в кафе в Ставропольском крае.