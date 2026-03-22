«Имитация переговоров». Как прошла встреча Украины и США в Майами

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал прошедшие в Майами переговоры американской и украинской делегаций «конструктивными». В Киеве заявили, что на встрече обсуждались «ключевые вопросы и дальнейшие шаги». Россия в переговорах не участвовала: в Кремле отметили, что сейчас трехсторонние контакты поставлены на паузу из-за других приоритетов Вашингтона.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф написал в соцсети X, что прошедшие 21 марта переговоры с Украиной были «конструктивными».

«Делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий», — сообщил он.

Уиткофф также сообщил, что в составе американской делегации появился новый участник — Крис Карран.

«В состав американской делегации входили <...> Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран », — отметил Уиткофф, который также участвует в переговорах.

Карран вошел в состав делегации после того, как в американских СМИ Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера раскритиковали за непрофессионализм. Так журнал Foreign Policy 3 марта написал, что, «не имея достаточного опыта и взяв на себя слишком много, посланники Трампа потерпели неудачу на трех фронтах» (речь идет об Украине, Иране и секторе Газа).

При этом в конце января Стив Уиткофф утверждал, что работа над мирным планом по урегулированию конфликта России и Украины завершена на 90%.

«Украинцы заявили, что мы выполнили работу на 90%, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились еще более значительного прогресса», — приводит его слова Bloomberg.

Что говорят украинцы

Глава СНБО Украины Рустем Умеров после переговоров в своем Telegram-канале сообщил, что на встрече шло обсуждение «ключевых вопросов и дальнейших шагов».

«Отдельное внимание было уделено согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам», — написал Умеров.

Вместе с ним в украинскую делегацию также входят глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица.

Также о продолжении переговоров с США заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ключевой вопрос заключается в том, насколько Россия готова двигаться к реальному прекращению войны и готова ли она сделать это честно и достойно. Особенно сейчас, когда геополитическая напряженность только усилилась из-за ситуации вокруг Ирана. Более подробный отчет от нашей команды последует позже», — приводит его слова «Страна.ua».

Переговорные перспективы

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия в этих встречах не участвует.

«Нет, это будут двусторонние контакты украинцев с американцами», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что сейчас трехсторонние переговоры поставлены на паузу, так как у американских представителей сейчас «другие приоритеты».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Зеленский не будет подписывать мирное соглашение с Россией, так как этого не хотят на Западе.

«Зеленский, как человек, предавший свой народ, идет у них во главе всей этой системы, которая никогда не будет подписывать мирный договор», — приводит его слова ТАСС.

Усилия США не могут решить эту проблему, добавил депутат.

В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в заключении по обвинению в государственной измене, заявил, что визит украинской делегации в США является имитацией переговоров.