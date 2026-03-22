Иран пригрозил надолго закрыть Ормузский пролив

Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив до восстановления атакованных ТЭЦ
Iranian Army Office/Global Look Press

В случае атак США на иранские теплоэлектростанции (ТЭЦ) Тегеран полностью закроет Ормузский пролив, пока не восстановит работу этих объектов. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари, передает иранское агентство Tasnim.

«Если угрозы США в отношении иранских электростанций будут реализованы <...> Ормузский пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены подвергшиеся ударам иранские электростанции», — сказал он.

До этого США пригрозили уничтожить электростанции Исламской Республики в случае, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. По мнению американского лидера, Соединенные Штаты «уже выиграли эту войну» и иранце «не имеют права продолжать то, что они творят».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее иранский командующий заявил о смене тактики в войне с США и Израилем.

 
