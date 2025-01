Король рок-н-ролла. 90 лет со дня рождения Элвиса Пресли

8 января 1935 года в американском городе Тьюпело родился Элвис Аарон Пресли, впоследствии известный всей планете под прозвищем «король рок-н-ролла». Его популярность достигала невероятных пределов, пластинки продавались миллионами, а концерты собирали тысячи слушателей и фанатов.

Родители Элвиса были самыми обычными, очень небогатыми людьми. Отец занимался фермерством, был разнорабочим и водителем грузовика, мать работала на хлопковых полях.

Тяга к музыке проявилась у Элвиса достаточно рано, но реализовать ее он долго не мог. В 10 лет он впервые выступил на публике — на вокальном состязании в рамках молочной выставки-ярмарки, где он занял пятое место. Год спустя родители подарили ему гитару, поскольку на велосипед, который он хотел, не хватило денег. Еще через два года семья переехала в Мемфис — крупный город в штате Теннеси.

Переезд оказал на Пресли большое влияние: Мемфис считался родиной блюза, на его главной улице Бил-стрит располагалось много музыкальных клубов, где выступали Луи Армстронг, Би Би Кинг и другие известные музыканты. Блюзом музыкальные вкусы Элвиса не ограничивались: он любил кантри, джаз, госпел. Благодаря этому впоследствии он сформировал собственный стиль, названный рокабилли (смесь рок-н-ролла и кантри).

Первую запись Элвис сделал в 1953 году на местной студии Sun Records. В подарок матери на «гибкую пластинку» он записал две песни: My Happiness и That's When Your Heartaches Begin.

Летом 1954 года вместе с гитаристом Скотти Муром и контрабасистом Биллом Блэком. Они записали кавер-версии композиций That's All Right Mama и Blue Moon Of Kentucky. Успех превзошел все ожидания, а Элвис подписал контракт со студией The Sun и стал гастролировать по южным штатам.

Именно тогда он впервые и исполнил свое знаменитое «вращение» бедрами, этот стиль также называли «резиновые ноги». По легенде, это произошло на концерте в парке Овертон, где от волнения у Элвиса прямо на сцене свело ногу. Чтобы скрыть это, он стал двигать ногами в такт, что понравилось зрителям.

Свою знаменитую черную шевелюру светло-русый от рождения Элвис приобрел в 1957 году по совету знакомого гримера, который решил, что с такими голубыми глазами лучше быть брюнетом. Этот ход блестяще оправдался.

Уже очень известный как певец Элвис прошел настоящую, не привилегированную службу в армии. Поначалу он попал в танковую дивизию, где едва не оглох, позже его перевели в водители и отправили служить на американскую военную базу в ФРГ. Это оказало на его жизнь огромное влияние: на одной из армейских вечеринок к нему подошла 14-летняя дочь офицера ВВС США Присцилла Бьюли. Он влюбился, в 1967 году она стала его женой, у них родилась дочь.

Популярность Элвиса достигла и СССР. Долгое время его музыка официально не издавалась и меломанам приходилось довольствоваться самодельными пластинками «на костях», которые кустарными образом нарезали на рентгеновских снимках.

В течение многих лет Элвис был суперзвездой мирового масштаба: он давал концерты, снимался в фильмах, участвовал в самых популярных телепередачах. Джон Леннон признавался, что без музыки Пресли не было бы The Beatles.

Элвис Пресли скончался 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность на фоне одновременного приема лекарственных препаратов, вызвавших отрицательный эффект. Сегодня, спустя много лет, он до сих пор входит в тройку солистов, чьи записи пользуются наибольшей популярностью в мире.