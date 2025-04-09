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Ученые нашли связь между ожирением и ускоренным старением мозга

NMH: ожирение ухудшает когнитивные функции, делая мозг на 10 лет старше
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Китайские ученые из Гонконгского политехнического университета раскрыло долгосрочное влияние ожирения на здоровье мозга. Оказалось, что лишний вес провоцирует быстрое старение мозговых клеток. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Команда проанализировала данные 500 тыс. участников, выделив пять траекторий изменения массы тела людей среднего и пожилого воздуха.

Наиболее тревожные результаты показали группы с устойчивым и прогрессирующим ожирением. У таких участников обнаружены структурные изменения в мозге: сначала страдали лобные и лимбические зоны (ответственные за принятие решений и эмоции), затем нарушения распространялись на теменные и височные доли.

В тяжелых случаях наблюдалось снижение когнитивных функций, сопоставимое с ускоренным старением мозга на 5–10 лет.

Интересно, что люди, сумевшие снизить вес (группа «убывающей траектории»), демонстрировали минимальные негативные последствия. Это подтверждает гипотезу, что своевременная коррекция ожирения может защитить мозг.

«Поддержание здорового веса — это не просто вопрос физической формы, но и способ сохранить ясность мышления в пожилом возрасте», — подчеркнул руководитель научной работы, профессор Аньци Цю.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы выявить биологические механизмы, связывающие метаболизм и нейродегенеративные процессы.

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