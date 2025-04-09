Клиенты «МегаФона» проконтролируют новые подключения с помощью «Госуслуг»

Абонентов «МегаФона» проинформируют о новых подключениях к услугам сотового оператора с помощью «Госуслуг», сообщает пресс-служба компании.

На госпортале будет отображаться информация о регистрации новых сим-карт на их паспортные данные.

Как рассказали в «МегаФоне», компания внедрила схожий сервис с использованием собственных каналов взаимодействия с абонентами еще в ноябре прошлого года. Как и в случае с «Госуслугами», он подключается автоматически и доступен новым и действующим клиентам оператора.

Если клиент не подключал новый номер, он может там же на «Госуслугах» запустить процесс его блокировки. В «МегаФоне» отметили, что оператор предоставил эту возможность на госпортале одним из первых.

Как резюмировал директор департамента по развитию компании «МегаФон» Игорь Глебов, мобильный оператор первым полностью завершил внедрение всего комплекса действий, которые в соответствии с законодательством должны быть доступны клиентам на портале «Госуслуги».

«Абоненты МегаФона будут располагать необходимым инструментарием для контроля за своими сим-картами, что дает им дополнительный уровень защиты при пользовании мобильной связью», — сказал он.

Напомним, в соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 1 апреля 2025 года появилась обязанность информирования абонентов о новых договорах. Абонентам, в свою очередь, необходимо отслеживать количество зарегистрированных на них сим-карт в связи с введением лимита на их количество: для россиян это 20 сим-карт, для иностранцев — 10 сим-карт. Гражданам РФ необходимо заблокировать превышающие лимит сим-карты до 1 ноября, гражданам других стран — до 1 июля.