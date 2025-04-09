Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ФНС России оценил помощь МВД в выездных проверках

Глава ФНС Егоров: налоговики проводят половину выездных проверок совместно с МВД
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Федеральная налоговая служба России проводит половину всех выездных налоговых проверок совместно с МВД РФ. Об этом заявил руководитель ФНС Даниил Егоров на заседании коллегии налоговой службы, пишет ТАСС.

«Половина всех выездных проверок сейчас проводится совместно с МВД России», — отметил он.

Егоров подчеркнул, что ФНС обеспечена технологиями, но без эффективной совместной работы с правоохранительными органами ведомство не справится.

В январе «Известия» писали, что ФНС России проверит транспортно-логистические компании (ТЛК) на предмет выплаты налогов, поскольку их финансовые махинации могли привести к недоплате около 920 млрд рублей налоговых и страховых отчислений за год. Как рассказал изданию председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, согласно результатам проведенного организацией в ноябре 2024 года исследования, более 50% ТЛК практикуют выдачу серых зарплат.

Среди характерных для таких компаний нарушений в обращении также называются занижение страховых взносов, списание НДС, ненадлежащее оформление трудовых договоров, нерегистрируемые переработки, отсутствие обязательных медосмотров и учета сверхурочной работы, игнорирование несчастных случаев на производстве.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «письмами» от ФНС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами