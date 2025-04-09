Глава ФНС России оценил помощь МВД в выездных проверках

Федеральная налоговая служба России проводит половину всех выездных налоговых проверок совместно с МВД РФ. Об этом заявил руководитель ФНС Даниил Егоров на заседании коллегии налоговой службы, пишет ТАСС.

«Половина всех выездных проверок сейчас проводится совместно с МВД России», — отметил он.

Егоров подчеркнул, что ФНС обеспечена технологиями, но без эффективной совместной работы с правоохранительными органами ведомство не справится.

В январе «Известия» писали, что ФНС России проверит транспортно-логистические компании (ТЛК) на предмет выплаты налогов, поскольку их финансовые махинации могли привести к недоплате около 920 млрд рублей налоговых и страховых отчислений за год. Как рассказал изданию председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, согласно результатам проведенного организацией в ноябре 2024 года исследования, более 50% ТЛК практикуют выдачу серых зарплат.

Среди характерных для таких компаний нарушений в обращении также называются занижение страховых взносов, списание НДС, ненадлежащее оформление трудовых договоров, нерегистрируемые переработки, отсутствие обязательных медосмотров и учета сверхурочной работы, игнорирование несчастных случаев на производстве.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «письмами» от ФНС.